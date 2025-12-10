José Tomé ha anunciado este miércoles su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo mediante una “renuncia voluntaria”, así como su decisión de dejar todos sus cargos orgánicos en el PSOE provincial. El dirigente socialista solicitó además la “suspensión cautelar de militancia” para no perjudicar al partido mientras se resuelve el expediente interno abierto contra él en relación con una denuncia por presunto acoso sexual desvelada en las últimas horas.

El anuncio se produjo en una comparecencia en Monforte de Lemos, municipio del que seguirá siendo alcalde como edil no adscrito. El resto de sus concejales también solicitarán la suspensión de militancia, aunque conservarán sus actas para mantener el gobierno municipal en mayoría absoluta. “Lo hacemos de forma voluntaria. No es automático, hay que ejecutarlo”, subrayó.

La renuncia se formalizará esta misma semana tras una conversación mantenida con el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien canceló su agenda para abordar una crisis que alcanzó dimensión estatal después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, mencionase el caso durante la sesión de control al Gobierno.