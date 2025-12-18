Hay preocupación en varios países debido al incremento de la circulación de la variante A(H3N2) subclado K, coincidiendo con la temporada en la que las infecciones respiratorias tienden a aumentar. Se han registrado casos en distintas regiones del mundo, incluyendo Ceuta.

Según los datos más recientes, la presencia del subclado K ha crecido rápidamente en Europa y Asia, representando una parte importante de los virus de influenza A(H3N2) analizados.

En España, las autoridades sanitarias lo consideran un motivo de vigilancia especial, sobre todo por su rápida transmisión durante el invierno y su asociación con un mayor número de ingresos hospitalarios. Esto aumenta el riesgo de complicaciones en grupos vulnerables, como adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños menores de cinco años y pacientes inmunocomprometidos.

Síntomas de la variante A(H3N2) subclado K

Aunque similares a los de la gripe común, los síntomas pueden ser intensos: fiebre alta, escalofríos, malestar general, dolores musculares, cefalea, molestias articulares, tos seca, dolor de garganta y cansancio extremo.

Medidas de prevención

Para evitar el contagio, se recomienda el uso de mascarillas, la correcta higiene de manos, evitar el contacto cercano con personas infectadas y la vacunación antigripal.

Informe de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la gripe estacional es una infección respiratoria aguda causada por virus que circulan globalmente. La actividad de la gripe ha aumentado en los últimos meses, coincidiendo con el inicio del invierno en el hemisferio norte.

Aunque la actividad global se mantiene dentro de los rangos esperados, se han observado incrementos tempranos y más intensos de lo habitual. Desde agosto de 2025, la detección del subclado J.2.4.1, conocido como K, ha aumentado rápidamente en varios países.

La OMS señala que este subclado presenta cambios genéticos significativos, aunque los datos actuales no indican un aumento en la gravedad de la enfermedad frente a otras variantes de la influenza.