El técnico del AD Ceuta, José Juan Romero, ha sido sancionado con dos partidos tras su expulsión en el encuentro frente a la UD Las Palmas. Según el acta del colegiado Muresan Muresan, la expulsión se produjo en el minuto 90+2: “El técnico Romero Gil, José Juan, fue expulsado por salir del área técnica gritando y gesticulando, protestando una de mis decisiones, y posteriormente encararse con el cuarto árbitro en actitud amenazante diciéndole ‘¿Me vas a echar a mí?’”.

Esta sanción impedirá que Romero esté en el banquillo del Ceuta tanto en Anoeta, ante la Real Sociedad B, último partido del 2025, como en el regreso tras las fiestas navideñas frente al Andorra en el Alfonso Murube, primer partido de 2026.

Se trata de la tercera expulsión de la temporada para Romero. La primera ocurrió en Castellón, donde fue sancionado con cuatro partidos y tuvo que seguir los encuentros desde el palco mientras su ayudante, Antonio José Sánchez Poveda, dirigía al equipo desde el banquillo. La segunda expulsión se produjo en un partido de Copa contra La Unión Atlético.

Romero no será la única baja disciplinaria para el Ceuta. Marcos Fernández tampoco podrá jugar en San Sebastián tras recibir su quinta tarjeta amarilla por protestar en el minuto 85. El delantero catalán se perderá únicamente el partido en Anoeta, dejando a Obeng, Juanto o Manu Vallejo como posibles reemplazos.

Con estas sanciones, el Ceuta afronta sus próximos compromisos con la necesidad de reorganizar tanto la dirección técnica como su plantilla, un reto que se presenta clave para cerrar el año con buen pie y arrancar 2026 con fuerza.