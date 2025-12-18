El AD Ceuta de José Juan Romero se ha consolidado como un equipo sólido y reconocible en la Liga Hypermotion, capaz de combinar ambición y juego colectivo. En este engranaje destaca un nombre que ha sorprendido por su influencia ofensiva: José Matos.

El lateral izquierdo atraviesa su mejor temporada goleadora, con cuatro tantos en 17 jornadas, superando todos sus registros anteriores. Más importante aún, sus goles han sido decisivos para sumar puntos: dos victorias y dos empates que han aportado ocho unidades clave en la clasificación del Ceuta.

Matos ha brillado en momentos cruciales. Marcó en Castellón en un vibrante empate 3-3, abrió el triunfo ante Mirandés (2-0), sentenció el duelo frente al Burgos (1-0) y firmó un golazo ante Las Palmas que le valió al equipo un punto y fue destacado por LaLiga entre los mejores de la jornada.

Su participación ofensiva no es casualidad: cuenta con licencia para incorporarse al ataque, pisar área y rematar, siguiendo la idea de juego del técnico Romero. Su recorrido por el carril izquierdo se ha convertido en un recurso constante y eficaz, complementando la estructura ofensiva del equipo junto a Anuar por la derecha y la alternativa de Redru, otro lateral con gran trayectoria en Ceuta.

Con 1.500 minutos disputados, cuatro goles y dos asistencias, Matos se ha consolidado como titular indiscutible. Su entrenador destaca su nivel: “Está a un nivelazo. Lleva cuatro goles y es, tras los delanteros, uno de los máximos goleadores del equipo. Muy contento, es un chico extraordinario que trabaja cada día como el que más”.

A sus 30 años, el utrerano disfruta de un momento de plenitud después de una carrera marcada por esfuerzo y constancia, con etapas en Málaga, Cádiz y Burgos. “Nunca me había visto en esta situación. Pero el míster me da libertad y con este grupo todo es más fácil”, reconoce.