La exdirectiva de Correos Leire Díez, actualmente investigada por su presunta participación en una trama de corrupción vinculada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), promovió la venta de productos de Gabasa Consulting en la red de oficinas del grupo postal, según documentos internos a los que ha tenido acceso este diario.

Díez, conocida como la «fontanera» del PSOE, firmó personalmente los acuerdos con Raúl Rincón, socio en Marbella del ex presidente de la Sepi Vicente Fernández. Gracias a estos contratos, Gabasa Consulting pudo vender gafas y otros productos en más de 2.400 oficinas de Correos, recibiendo la empresa comisiones por cada venta. No consta que otras compañías del sector recibieran la misma oportunidad.

La propia Díez promocionó los productos en su perfil de LinkedIn, presentando la iniciativa como un ejemplo de diversificación de Correos. Fuentes internas apuntan a que ella fue la principal impulsora de la operación, aunque otros directivos, como Nuria Lera, también aparecen firmando adendas de los contratos.

Durante 2023, Gabasa Consulting registró un aumento de facturación y beneficios coincidiendo con la colaboración con Correos: de 1,57 millones a 1,98 millones de euros de facturación y de 134.000 a 160.000 euros de beneficio bruto.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga diversas operaciones realizadas bajo la presidencia de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, incluyendo contratos que podrían estar vinculados a mordidas por concesiones públicas por al menos 132 millones de euros.

Leire Díez permanece en libertad condicional y ha negado implicación en hechos delictivos, mientras que la investigación judicial continúa, incluyendo posibles inversiones inmobiliarias derivadas de contratos públicos amañados.