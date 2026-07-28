Rebecca Luna, creadora de contenido canadiense que relató en TikTok su experiencia con el Alzheimer de inicio temprano, falleció el 25 de julio a los 49 años tras acceder al programa de asistencia médica para morir de Canadá. Su familia confirmó que estuvo acompañada por sus seres queridos.

Advertencia: este artículo aborda el Alzheimer y la asistencia médica para morir.

Rebecca Luna, conocida en TikTok por documentar la evolución de su Alzheimer de inicio temprano, murió el sábado 25 de julio de 2026 en Victoria, en la provincia canadiense de Columbia Británica.

El fallecimiento fue comunicado a través de su cuenta en la red social y de la página de recaudación creada para afrontar sus gastos médicos y familiares. Según el mensaje difundido por su entorno, Luna murió alrededor de las 13:15 horas, rodeada de sus seres queridos.

La creadora de contenido, madre de dos hijas, había reunido a más de 90.000 seguidores compartiendo el impacto de la enfermedad en su memoria, su autonomía y su vida cotidiana. En los días anteriores anunció que había adelantado la fecha prevista para acceder a la asistencia médica para morir debido a que sentía que su deterioro avanzaba con mayor rapidez de la esperada.

Rebecca Luna documentó su Alzheimer en TikTok

Luna comenzó a explicar públicamente su situación después de recibir, a los 48 años, un diagnóstico de Alzheimer de inicio temprano. En una campaña abierta por ella misma en abril de 2025 aseguró que los primeros problemas habían aparecido cuando tenía 46 años y que ya no podía continuar trabajando.

A través de TikTok habló de sus pérdidas de memoria, las consultas médicas, las dificultades para completar tareas habituales y el temor ante el avance de una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura.

Su contenido terminó convirtiéndose en un espacio de acompañamiento para otras personas afectadas por demencias a edades poco habituales. También utilizó su plataforma para explicar su decisión de solicitar la asistencia médica para morir y responder preguntas de sus seguidores sobre el procedimiento canadiense.

La demencia de inicio temprano es aquella cuyos síntomas aparecen antes de los 65 años. Puede afectar a personas en plena vida laboral y familiar, planteando necesidades diferentes a las de los pacientes diagnosticados a edades más avanzadas.

La influencer adelantó la fecha prevista

En su último mensaje público, Rebecca Luna explicó que la fecha inicialmente programada para comienzos de agosto había sido adelantada al 25 de julio.

La canadiense señaló que la decisión había sido especialmente difícil, pero que ya no se sentía segura ni cómoda en su propio cuerpo. También afirmó que el Alzheimer le había arrebatado numerosos aspectos de su vida y que deseaba pasar sus últimos días acompañada por familiares y amigos.

Luna había hablado asimismo de experiencias traumáticas y de su recuperación frente a las adicciones. Según relató, había conseguido mantener la sobriedad pese al impacto emocional del diagnóstico y a la pérdida progresiva de capacidades.

No se han publicado los informes médicos ni los detalles de las evaluaciones realizadas en su caso. Por tanto, no resulta posible precisar públicamente qué vía concreta del programa canadiense se aplicó o cuáles fueron todas las consideraciones clínicas de los profesionales que autorizaron el procedimiento.

Qué es la asistencia médica para morir en Canadá

La asistencia médica para morir, conocida como MAID por sus siglas en inglés, es legal en Canadá desde 2016. Puede ser proporcionada únicamente a personas que cumplan los criterios federales y las exigencias adicionales establecidas por las provincias y los organismos profesionales.

Entre los requisitos generales se encuentran ser mayor de edad, disponer de capacidad para tomar decisiones sanitarias, presentar una solicitud voluntaria, dar consentimiento informado y padecer una enfermedad, discapacidad o condición grave e incurable que provoque un deterioro irreversible y un sufrimiento considerado intolerable por la persona.

La normativa exige evaluaciones independientes de profesionales médicos o de enfermería y establece que el solicitante debe ser informado de las alternativas disponibles para aliviar su sufrimiento, incluidos los cuidados paliativos y otros apoyos sanitarios y comunitarios.

En los casos en los que la muerte natural no se considera razonablemente previsible, se aplican salvaguardas adicionales. Entre ellas figuran un periodo de evaluación de al menos 90 días —que puede reducirse bajo condiciones determinadas ante una pérdida inminente de capacidad— y la intervención de profesionales con conocimientos sobre la enfermedad causante del sufrimiento.

La capacidad para consentir es clave en casos de demencia

El Alzheimer plantea una dificultad específica porque la persona puede perder progresivamente la capacidad para comprender su situación y expresar un consentimiento válido.

El modelo federal canadiense exige que los profesionales comprueben que el solicitante entiende su diagnóstico, el pronóstico, las alternativas disponibles y que el resultado previsto del procedimiento es la muerte. La capacidad puede evaluarse en distintos momentos porque puede cambiar a medida que progresa una demencia.

Canadá no permite de manera general que una persona deje solicitada la asistencia médica para morir con el propósito de recibirla en el futuro, una vez perdida la capacidad de decidir. La legislación exige consentimiento inmediatamente antes del procedimiento, salvo determinadas excepciones limitadas para personas ya evaluadas cuya muerte natural sea razonablemente previsible.

Esta exigencia sitúa a algunos pacientes con enfermedades neurodegenerativas ante decisiones complejas sobre el momento en el que desean recibir la asistencia, mientras todavía conservan la capacidad legal necesaria.

La familia agradeció el apoyo recibido

Tras confirmarse la muerte, la familia de Rebecca Luna pidió privacidad y agradeció el apoyo que la creadora había recibido durante los últimos meses.

Sus seguidores llenaron las publicaciones de mensajes de despedida y recordaron la franqueza con la que habló sobre el Alzheimer, el miedo a perder su autonomía y las dificultades que afrontan quienes reciben un diagnóstico de demencia antes de los 65 años.

Luna deja dos hijas y una comunidad digital que siguió su evolución desde el diagnóstico hasta sus últimos días.

Nota importante: La asistencia médica para morir está regulada de forma diferente en cada país. Los datos legales de este artículo corresponden a Canadá y no deben trasladarse automáticamente a otras jurisdicciones. La información médica y normativa debe comprobarse en Health Canada, los servicios sanitarios provinciales y las organizaciones oficiales especializadas en demencia.