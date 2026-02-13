El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sugerido al expresidente del Gobierno Felipe González que reflexione sobre su permanencia en el PSOE si sus críticas al partido son tan profundas como para anunciar que votará en blanco en las próximas elecciones generales en caso de que Pedro Sánchez vuelva a ser candidato.

En una entrevista en la Radio Autonómica Canaria, Torres evocó una frase del histórico dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba: “Cuando tú ves a tu líder, a tu partido, fajándose con un rival y quieres que pierda, piensa qué haces tú en ese partido”. El ministro aseguró que le “apena” escuchar las críticas del expresidente y recordó que la militancia socialista también se movilizó en su día para defender su liderazgo.

Torres subrayó que González “puede opinar lo que quiera”, pero recalcó que su peso político es relevante y que debería tener en cuenta que no es “un militante de base ni cualquiera”. También le instó a reflexionar sobre por qué participa en foros y medios que, según dijo, han sido históricamente críticos con el PSOE.

El también secretario general del PSOE en Canarias defendió que los actuales dirigentes del partido atraviesan “momentos muy difíciles” y continúan saliendo a la calle a defender las siglas. Asimismo, destacó que el PSOE es “el partido más democrático de España”, con primarias en las que cada militante tiene un voto, y recordó que Sánchez cuenta con el respaldo mayoritario de la militancia.

Las declaraciones de Torres han sido respaldadas por otros miembros del Gobierno. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, lamentó que el expresidente esté “cada vez más lejos del cariño, del sentir y de la admiración de los socialistas” y consideró que existe una “desconexión profunda” con la base del partido. Aun así, expresó gratitud por su legado y orgullo por la etapa que encabezó.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmó que “hay jarrones chinos que lamentablemente no quedan bien en las estanterías”, en referencia a la figura del exlíder socialista, aludiendo a la conocida metáfora utilizada en el pasado para describir a dirigentes históricos.

Las críticas internas se producen después de que González anunciara que no votará al PSOE en las próximas elecciones generales si el partido continúa bajo el liderazgo de Sánchez, lo que ha intensificado el debate sobre el papel del expresidente dentro de la formación socialista.