El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha remitido al magistrado instructor del denominado caso Koldo, Ismael Moreno, las declaraciones prestadas en las últimas semanas por el empresario Víctor de Aldama y por el chófer que llevó a la empresaria Carmen Pano a la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde supuestamente se entregaron 45.000 euros en efectivo.

En una providencia, el juez acuerda también enviar, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la declaración de Pano del pasado 30 de enero, así como un atestado policial con sus anexos, que incluyen conversaciones intervenidas a investigados y documentación bancaria analizada en el marco del llamado caso hidrocarburos.

Estas diligencias se incorporarán a la investigación del caso Koldo, en el que se indagan, entre otros extremos, posibles pagos en metálico en el PSOE a dirigentes y empleados que podrían ser constitutivos de delitos como blanqueo de capitales.

El testimonio del chófer

El conductor que acompañó a Pano en una de las visitas a Ferraz declaró como testigo que la empresaria llevaba “tacos de billetes” en una caja de cartón dentro de una bolsa blanca. Según su relato, la dejó en las inmediaciones de la sede socialista a finales de 2020, en plena negociación para la obtención de una licencia de operadora de hidrocarburos, y la vio dirigirse hacia la calle Ferraz. Unos minutos después regresó sin la bolsa, sin precisar a quién había entregado el dinero.

Pano ha sostenido ante el juez que realizó dos entregas de efectivo en la sede del partido por un total de 90.000 euros, mientras que el chófer ha corroborado parcialmente su versión al confirmar que la acompañó con dinero en metálico.

La versión de Aldama

Por su parte, Aldama declaró que la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó en 2020 un sobre vinculado a la petrolera estatal PDVSA que, según afirmó, estaría relacionado con una supuesta financiación del PSOE y de la Internacional Socialista.

No obstante, el empresario negó que Pano llevara dinero a Ferraz y aseguró que era ella quien le entregaba el efectivo para que él lo hiciera llegar al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, entre 40.000 y 50.000 euros, en el marco de gestiones para obtener una licencia de hidrocarburos.

Al día siguiente, Pano se reafirmó en su versión ante el juez, insistiendo en que sí llevó dinero a la sede socialista y que los trámites estaban relacionados con la empresa Villafuel, no con otra sociedad posterior.

Las declaraciones y la documentación remitidas por Pedraz serán ahora analizadas por el juez Moreno dentro de la pieza del caso Koldo que investiga los movimientos de efectivo y posibles irregularidades vinculadas a contratos y licencias en el sector de hidrocarburos.