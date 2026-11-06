El dosier remitido a la Audiencia Nacional identifica a Mohamed El Oualidi y Abdel Fattah El Sayed El Radi como los principales responsables del dispositivo en la zona fronteriza durante el asalto masivo.

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El último informe elaborado por la Policía Nacional para el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, dirigido por la magistrada María Tardón, aporta detalles clave sobre la entrada masiva de personas registrada en Ceuta. El documento señala directamente el papel de la cúpula de seguridad marroquí en las inmediaciones del paso fronterizo de Bab Sebta.

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Según la investigación, que ha analizado decenas de vídeos y registros gráficos de los hechos, en el convulso escenario fronterizo se encontraban los dos máximos responsables del operativo marroquí en la zona. Se trata del prefecto de la región de Tetuán, Mohamed El Oualidi, y del supervisor general de Rincón-Castillejos (M’diq-Fnideq), Abdel Fattah El Sayed El Radi.

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En el centro del dispositivo y del caos

El informe policial sitúa a ambos mandos en el rango más alto de la cadena de mando operativa desplegada por Marruecos durante las jornadas del asalto. Los investigadores detallan que los altos cargos se encontraban en pleno corazón del dispositivo mientras miles de personas —entre hombres, mujeres y menores— cruzaban la zona del espigón del Tarajal sin encontrar obstáculos aparentes, en una avalancha que dejó un trágico balance humano.

A través del análisis de material audiovisual difundido en redes sociales y medios de comunicación, la Comisaría General de Información ha cotejado la presencia y movimientos de El Oualidi y El Radi sobre el terreno, vestidos con el uniforme oficial y próximos a unidades antidisturbios. La investigación continúa su curso para determinar con precisión el grado de control y las responsabilidades operativas de los mandos en una crisis que mantiene abiertas diligencias judiciales en España para esclarecer las circunstancias y la planificación de los hechos.