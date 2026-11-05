La Comisión Europea ha confirmado que mantendrá el flujo de fondos y la cooperación financiera hacia Rabat, rechazada así la congelación de partidas presupuestarias o la imposición de sanciones tras los episodios de presión fronteriza vividos en Ceuta.

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Bruselas mantiene el rumbo y define a Rabat como socio estratégico

La decisión del Ejecutivo comunitario responde a una iniciativa del eurodiputado Jorge Buxadé (Vox/PfE), quien reclamó la suspensión de los fondos destinados al país vecino a raíz de las llegadas irregulares registradas en la frontera ceutí.

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Pese a los acontecimientos en Ceuta, la Comisión Europea ha defendido la continuidad de los acuerdos técnicos y económicos. Desde el organismo se argumenta que el peso comercial —las exportaciones marroquíes hacia la Unión Europea superan el 15 % del PIB del país norteafricano— y la estabilidad regional aconsejan mantener la relación. Asimismo, Bruselas sostiene que las situaciones de tensión en el perímetro fronterizo demuestran la necesidad de estrechar, en lugar de romper, la colaboración con un actor clave en la zona.

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Reacciones y críticas ante la decisión comunitaria

La negativa de la Unión Europea a condicionar las partidas presupuestarias ha desatado duras críticas entre los sectores opuestos a esta política, que acusan a Bruselas de no respaldar la integridad territorial española en Ceuta. La iniciativa parlamentaria solicitaba activar mecanismos jurídicos para exigir responsabilidades a Marruecos, incluyendo restricciones en materia de visados e intercambios comerciales.

Con esta respuesta formal, la Comisión Europea cierra la puerta a utilizar la vía económica como medida de presión política contra Rabat, ratificando su apuesta por la vía diplomática y de cooperación en la gestión de la frontera sur en Ceuta.