Medios y autoridades del país alauí recriminan las críticas sobre sus infraestructuras deportivas y reprochan a la clase política española la utilización de problemas internos como la vivienda, la DANA o el accidente de Urda.

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La pugna institucional en torno a la organización de la final del Mundial de Fútbol de 2030 ha abierto un nuevo frente de tensión dialéctica. Las recientes declaraciones de dirigentes políticos españoles —que han cuestionado las inversiones marroquíes en macroproyectos deportivos frente a los retos migratorios o han planteado dudas sobre la conveniencia de que el país vecino acoja el encuentro decisivo— han provocado un profundo malestar en Rabat.

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Medios editoriales y portales informativos marroquíes han criticado con dureza lo que consideran una instrumentalización de la candidatura conjunta dentro de la precampaña electoral en España. Desde el país norteafricano se defiende que la aspiración a albergar la final forma parte de un derecho legítimo avalado por la FIFA, en igualdad de condiciones con los socios del proyecto ibérico.

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Críticas a la gestión de los problemas internos en España

Como respuesta a los recelos vertidos desde el arco político español, las réplicas procedentes de Marruecos han puesto el foco en las dificultades socioeconómicas y las crisis recientes que atraviesa España, utilizando estos episodios para cuestionar la estabilidad institucional del Estado.

Entre los argumentos esgrimidos en las publicaciones editoriales destacan las dificultades en el mercado del alquiler y el acceso a la vivienda, así como la preocupación en torno a la seguridad ferroviaria tras accidentes recientes como el de Urda. Asimismo, los análisis alauíes recuerdan el impacto de las catástrofes naturales y la gestión de crisis climáticas como la DANA, además de señalar deficiencias puntuales en recintos deportivos nacionales.

Frente a la confrontación política generada en torno a la sede del partido finalista, desde Marruecos se zanja la polémica advirtiendo que la decisión final corresponderá de manera exclusiva a los criterios técnicos de la FIFA y que el debate partidista en España «no cambiará la hoja de ruta del Reino».