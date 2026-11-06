Marruecos ha puesto en marcha una licitación para modernizar el paso fronterizo de Beni Enzar, que une la ciudad autónoma de Melilla con la localidad marroquí homónima. El proyecto, cuya inversión y plazos aún no han sido revelados, incluye la instalación y rehabilitación de los equipos eléctricos e informáticos, tanto para mejorar los sistemas técnicos como para mejorar las condiciones de trabajo en las dependencias aduaneras. El objetivo es aumentar la fiabilidad operativa y evitar fallos en los servicios disponibles para quienes cruzan la frontera.

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Detalles del plan de modernización en el paso fronterizo de Beni Enzar

El plan contempla la adquisición de equipamientos relacionados con el uso diario de las instalaciones aduaneras. Se busca actualizar los sistemas técnicos y reforzar los equipos eléctricos e informáticos que gestionan tanto los controles aduaneros como la vigilancia, de modo que los servicios que dependen de estas infraestructuras puedan operar con mayor seguridad y eficiencia.

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No se ha dado a conocer hasta ahora el coste estimado de la intervención ni el plazo para completar las obras. Se ha destacado además que Beni Enzar constituye el principal paso terrestre entre Melilla y Marruecos.

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Situación reciente y antecedentes en la frontera de Melilla: contexto para entender la reforma

El paso fronterizo de Beni Enzar ha sufrido cierres temporales vinculados a intentos de entrada irregular migratoria. A finales de julio y principios de agosto de 2026 quedó cerrado durante más de 30 horas tras incidentes de ese tipo, lo que generó tensiones y desencadenó reaperturas escalonadas, especialmente para vehículos vinculados a la Operación Paso del Estrecho (OPE).

Además, durante la OPE 2025 se reportaron colas de hasta seis horas en Beni Enzar, tanto para personas como vehículos, en días de elevada afluencia.

Este paso fronterizo es además el único habilitado entre Melilla y Marruecos para entrada y salida oficialmente reconocida a nivel internacional. Otros pasos como Barrio Chino, Mari-Guari o Farhana tienen usos restringidos o están cerrados, y no realizan los mismos controles aduaneros generales.

El marco legal español también regula los pasos fronterizos terrestres, incluyendo el establecimiento, cierre y funcionamiento de los mismos mediante acuerdos con los países limítrofes y conforme al Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería. El Real Decreto 1155/2024, por ejemplo, exige acuerdo previo con Marruecos para habilitar estos pasos terrestres entre países.

Importancia estratégica del paso fronterizo de Beni Enzar

Beni Enzar no solo es clave para los ciudadanos que cruzan a diario, sino también para las operaciones especiales que tienen lugar en verano, como la Operación Paso del Estrecho, en la que se movilizan personas y vehículos entre Europa y el norte de África.

Esta infraestructura también juega un papel central en el comercio, aunque la aduana comercial en este paso quedó cerrada unilateralmente por Marruecos en 2018, lo que generó pérdidas económicas en sectores vinculados al transporte de mercancías y en el comercio local en ambos lados de la frontera.