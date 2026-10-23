Este domingo 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, uno de los festivos nacionales del calendario laboral español. Mientras Halloween se celebra con disfraces y fiestas, el 1 de noviembre tiene un carácter muy distinto: es un día de recuerdo a los difuntos, visitas al cementerio y tradiciones que varían de una zona a otra del país.

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Por qué es festivo el 1 de noviembre

El Día de Todos los Santos es una fiesta de origen cristiano que honra a todos los santos, incluidos los que no tienen un día propio en el calendario litúrgico. Fue instituida en el siglo VII y el papa Gregorio III la fijó el 1 de noviembre en el siglo VIII, desplazando al Samhain celta.

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En España está reconocido como festivo nacional e inamovible, lo que significa que se celebra siempre el 1 de noviembre, caiga en el día de la semana que caiga. Este año cae en domingo, por lo que no genera puente.

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Tradiciones en España: de las flores al hueso de santo

La tradición más extendida es la visita al cementerio para llevar flores a los difuntos, especialmente crisantemos. En muchos pueblos de España es el día de mayor actividad en los camposantos, con familias enteras que limpian y adornan las tumbas.

Pero más allá de las flores, cada zona del país tiene sus propias costumbres:

Galicia: el Samaín. La tradición gallega más antigua comparte raíz con Halloween. Se tallan calabazas, se encienden hogueras y se organizan procesiones en honor a los difuntos. La Santa Compaña, la procesión de ánimas de la tradición oral gallega, tiene su momento más vivo esta noche.

Cataluña: la Castanyada. La noche del 31 de octubre se asan castañas, se comen boniatos al horno y panellets (dulces de mazapán con piñones). La figura protagonista es la Castanyera, una anciana que asa castañas junto al fuego.

Cádiz y Andalucía: los tosantos. En los mercados de abastos gaditanos se celebran los Tosantos, una fiesta en la que los puestos se decoran con figuras hechas con frutas, verduras y carne que representan escenas satíricas de la actualidad local. Es humor y arte popular.

Extremadura y Castilla: las calbotadas. Reuniones al aire libre para asar castañas alrededor de una hoguera, acompañadas de vino nuevo. Es una tradición rural muy arraigada.

País Vasco: Gaztainerre. Similar a la Castanyada, con castañas asadas como protagonistas y reuniones familiares.

Baleares: ses verges. La noche del 31 al 1, los jóvenes van de puerta en puerta cantando serenatas y recibiendo a cambio buñuelos y fruta.

La gastronomía del día

El Día de Todos los Santos tiene dulces propios en toda España. Los más conocidos son los huesos de santo (cilindros de mazapán rellenos de yema), los buñuelos de viento (masa frita rellena de nata o crema) y los panellets catalanes. En muchas zonas también se comen castañas asadas, boniatos y frutas de temporada como la granada o el membrillo.

Todos los Santos frente a Halloween

Aunque se celebran en fechas consecutivas, son fiestas con un tono muy diferente:

Halloween (31 de octubre) Todos los Santos (1 de noviembre) Origen Celta (Samhain) Cristiano Tono Festivo, lúdico Recogimiento, recuerdo Tradición Disfraces, dulces, fiestas Visita al cementerio, flores Festivo No Sí (festivo nacional) Gastronomía Calabaza, caramelos Huesos de santo, buñuelos, castañas

Ambas comparten una misma raíz: la relación de los vivos con los muertos en la noche más oscura del otoño. Pero mientras Halloween ha evolucionado hacia lo festivo y comercial, Todos los Santos mantiene en España su carácter de jornada de recuerdo y reunión familiar.

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