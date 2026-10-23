El 2026 está siendo uno de los mejores años para el cine de terror en mucho tiempo. Si buscas plan para la noche de Halloween o para el puente de Todos los Santos, aquí tienes una selección de los estrenos más destacados del año y los clásicos que nunca fallan.

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Los estrenos de terror de 2026 que no te puedes perder

Obsession (Obsesión)

La película de terror mejor valorada del año. Sigue a un joven que consigue exactamente lo que desea para conquistar a la persona que ama, pero las consecuencias se vuelven perturbadoras. Terror psicológico con un giro que no se ve venir. Dirigida por Curry Barker, uno de los nombres de la nueva generación del género.

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28 Years Later: The Bone Temple (28 años después: El Templo de los Huesos)

Danny Boyle y Alex Garland amplían el universo zombi que crearon hace más de dos décadas. Tensión, supervivencia y una atmósfera opresiva. Para quien disfrutó de las dos primeras entregas, esta es imprescindible.

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Send Help (¡Ayuda!)

Sam Raimi vuelve al terror después de quince años. Dos supervivientes de un accidente aéreo quedan atrapados en una isla desierta y descubren que no están solos. Violencia, humor negro y la mano del maestro del género.

Backrooms

Basada en el fenómeno viral de internet: espacios infinitos, iluminación fluorescente y la sensación de que algo te persigue en pasillos que no llevan a ninguna parte. Terror claustrofóbico para una generación criada en lo digital.

Hokum

Terror sobrenatural ambientado en una posada irlandesa. Un escritor de novelas de miedo viaja para esparcir las cenizas de sus padres y descubre que el lugar esconde algo mucho peor que sus propias historias.

Ready or Not 2: Here I Come

La secuela de la comedia de terror de 2019 que mezcla humor y suspenso. Para quien busque una opción menos intensa y más gamberga.

Los estrenos que aún están por llegar

Antes de que acabe el año, el género tiene citas pendientes: Werwulf, la nueva película de Robert Eggers con Willem Dafoe y Lily-Rose Depp; una nueva Frankenstein dirigida por Maggie Gyllenhaal; The Mummy de Lee Cronin; Scream 7, y Terrifier 4, que llegó a los cines en octubre para los amantes del terror más extremo.

Clásicos que nunca fallan en Halloween

Si prefieres volver a lo seguro o quieres empezar la noche por lo conocido antes de pasar a los estrenos:

Halloween (1978) — La que lo empezó todo. John Carpenter, Michael Myers y la banda sonora más reconocible del género.

(1978) — La que lo empezó todo. John Carpenter, Michael Myers y la banda sonora más reconocible del género. El exorcista (1973) — Casi imposible verla a solas por la noche sin pasarlo mal. Más de cincuenta años después, sigue funcionando.

(1973) — Casi imposible verla a solas por la noche sin pasarlo mal. Más de cincuenta años después, sigue funcionando. El resplandor (1980) — Stanley Kubrick y Jack Nicholson encerrados en un hotel vacío. Terror psicológico en estado puro.

(1980) — Stanley Kubrick y Jack Nicholson encerrados en un hotel vacío. Terror psicológico en estado puro. Scream (1996) — La que reinventó el slasher con humor y conciencia del género. Perfecta si luego vas a ver la séptima.

(1996) — La que reinventó el slasher con humor y conciencia del género. Perfecta si luego vas a ver la séptima. It (Eso) (2017) — El payaso Pennywise en versión moderna. Dos horas que se pasan volando y asustando a partes iguales.

(2017) — El payaso Pennywise en versión moderna. Dos horas que se pasan volando y asustando a partes iguales. Hereditary (2018) — Ari Aster inauguró una nueva ola de terror con esta historia familiar que va de mal en peor. No apta para estómagos sensibles.

(2018) — Ari Aster inauguró una nueva ola de terror con esta historia familiar que va de mal en peor. No apta para estómagos sensibles. Pesadilla en Elm Street (1984) — Freddy Krueger y la premisa de que no puedes dormirte. Ideal para la madrugada de Halloween.

(1984) — Freddy Krueger y la premisa de que no puedes dormirte. Ideal para la madrugada de Halloween. El Pesadilla antes de Navidad (1993) — Para bajar la tensión y cerrar la maratón con algo más amable. Animación de Tim Burton, ideal si hay niños en casa.

Cómo organizar tu maratón

Un buen plan para la noche de Halloween es ir de menos a más intensidad:

Apertura ligera: El Pesadilla antes de Navidad o Scream para calentar motores. Escalada: Send Help o Backrooms, los estrenos con más ritmo del año. Plato fuerte: Obsession o 28 Years Later para el tramo central de la noche. Cierre: un clásico que conozcas bien para no irte a dormir con algo nuevo en la cabeza.

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