El centro cultural Estación del Ferrocarril acoge hasta el domingo 25 de octubre las II Jornadas de Cómic y Manga de Ceuta, con una programación que incluye encuentros con autores de primer nivel, talleres para todas las edades, un concurso de cosplay y una mesa redonda sobre inteligencia artificial y creación gráfica. La entrada es libre.

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Las jornadas se inauguraron ayer jueves con un taller de autoedición y creación de fanzines a cargo de los artistas Jano y Adrián Caruncho, autores de Estrecho, y una charla del ilustrador Sergio García García sobre cómo narrar la historia a través del dibujo, basada en su experiencia con obras como Orellana en el río de las amazonas.

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Lo que queda: programa de viernes a domingo

Viernes 24 de octubre

La jornada del viernes está dedicada a los encuentros con autores y al análisis del papel de la mujer en el cómic.

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10:00 — Encuentro con Álvaro Ortiz , autor de obras como Cenizas y La pequeña genia.

— Encuentro con , autor de obras como Cenizas y La pequeña genia. Mediodía — Julia Cejas explorará los vínculos entre el cómic y el medioambiente, además de hablar de su trabajo en ilustración infantil.

— explorará los vínculos entre el cómic y el medioambiente, además de hablar de su trabajo en ilustración infantil. 19:00 — Homenaje a Marjane Satrapi , la autora francoiraní de Persépolis, una de las novelas gráficas más influyentes de las últimas décadas. Participarán Lara Vallés , Álvaro Pons (creador del blog de referencia La Cárcel de Papel) y Pilar Garrido .

— , la autora francoiraní de Persépolis, una de las novelas gráficas más influyentes de las últimas décadas. Participarán , (creador del blog de referencia La Cárcel de Papel) y . 20:00 — Ponencia de Pilar Garrido: “Mujeres de tinta: entre el exotismo y la resistencia en el cómic”, sobre la representación femenina y la ruptura de estereotipos en la narrativa gráfica.

Sábado 25 de octubre

El día más completo de las jornadas, con actividades desde la mañana hasta la noche.

10:00 — Taller de cosplay con Javier Parejo: cómo construir tu disfraz desde cero.

— con Javier Parejo: cómo construir tu disfraz desde cero. 12:00 — Taller infantil dirigido por Álvaro Ortiz. Para los más pequeños de la casa.

— dirigido por Álvaro Ortiz. Para los más pequeños de la casa. 13:00 — Presentación de juegos TCG (juegos de cartas coleccionables) con Pablo Amieva.

— Presentación de (juegos de cartas coleccionables) con Pablo Amieva. Tarde — El dibujante Enrique Bonet abordará la memoria histórica a través del cómic.

— El dibujante abordará la memoria histórica a través del cómic. 18:00 — Mesa redonda “La IA generativa fagocita el cómic” . Julia Cejas, Álvaro Ortiz y Enrique Bonet debatirán sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la industria del cómic y la ilustración. Uno de los platos fuertes de las jornadas.

— Mesa redonda . Julia Cejas, Álvaro Ortiz y Enrique Bonet debatirán sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la industria del cómic y la ilustración. Uno de los platos fuertes de las jornadas. 19:00 — Concurso de cosplay . Los participantes desfilarán con sus creaciones ante el público y un jurado.

— . Los participantes desfilarán con sus creaciones ante el público y un jurado. 20:00 — Fiesta temática para cerrar la jornada del sábado.

Domingo 26 de octubre

Último día de las jornadas, con un tono más relajado y familiar.

10:00 — Taller “Estampa tu cómic” : una actividad práctica para llevarse a casa una creación propia.

— Taller : una actividad práctica para llevarse a casa una creación propia. 12:00 — Proyección de Belle, la película de animación del director japonés Mamoru Hosoda. Un relato que mezcla el mundo real con un universo virtual, con una animación espectacular. Ideal para cerrar las jornadas con toda la familia.

Dónde y cuánto cuesta

Lugar: Centro cultural Estación del Ferrocarril, Ceuta.

Centro cultural Estación del Ferrocarril, Ceuta. Fechas: del 22 al 25 de octubre de 2026.

del 22 al 25 de octubre de 2026. Precio: entrada libre a todas las actividades.

Más que viñetas

Esta segunda edición de las jornadas va más allá del entretenimiento. La programación aborda temas de actualidad como el impacto de la inteligencia artificial en la creación artística, la representación de la mujer en el cómic y el uso de la narrativa gráfica para recuperar la memoria histórica. Todo ello con figuras de referencia del panorama nacional como Álvaro Pons, uno de los mayores expertos en cómic de España, o autores con una trayectoria consolidada como Álvaro Ortiz y Enrique Bonet.