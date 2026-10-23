Cada 31 de octubre las calles se llenan de calabazas, disfraces y niños pidiendo caramelos. Lo que hoy parece una fiesta importada de Estados Unidos tiene en realidad más de 2.000 años de historia y un origen europeo: el de los celtas.

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El origen: la fiesta celta de Samhain

Todo empezó con el Samhain, una celebración pagana de los pueblos celtas de Irlanda, Escocia y el norte de Francia. Se celebraba la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre y marcaba el fin de la temporada de cosecha y el comienzo del invierno, la época más oscura del año.

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Los celtas creían que esa noche la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desdibujaba, y que los espíritus podían caminar entre los mortales. Para protegerse, encendían grandes hogueras y se cubrían con pieles y cabezas de animales. Ahí nació la costumbre de disfrazarse: se trataba de confundir a los espíritus para que no reconocieran a los vivos.

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De Samhain a Halloween

Con la expansión del cristianismo, la Iglesia intentó sustituir las fiestas paganas por celebraciones religiosas. En el siglo VIII, el papa Gregorio III trasladó el Día de Todos los Santos al 1 de noviembre, justo el día siguiente al Samhain. La víspera empezó a conocerse como All Hallows’ Eve (vigilia de Todos los Santos), que con el tiempo se acortó hasta convertirse en Halloween.

La fiesta viajó a América del Norte en el siglo XIX con la emigración irlandesa, especialmente tras la Gran Hambruna de la década de 1840. Allí se fue transformando en la celebración comercial y festiva que conocemos hoy.

La leyenda de Jack O’Lantern: por qué se tallan calabazas

La tradición de iluminar calabazas viene de una leyenda irlandesa del siglo XIX. Cuenta la historia de Jack, un hombre astuto que logró engañar al diablo en dos ocasiones. A su muerte, ni el cielo ni el infierno quisieron acogerlo, así que quedó condenado a vagar eternamente con un nabo ahuecado como única linterna.

Los irlandeses empezaron a tallar nabos con rostros para ahuyentar al espíritu de Jack. Al llegar a América, descubrieron que las calabazas eran más grandes y fáciles de vaciar, y el nabo fue sustituido por la calabaza naranja que hoy es el símbolo universal de Halloween.

“Truco o trato”: de dónde viene la tradición

La costumbre de que los niños vayan de puerta en puerta pidiendo dulces tiene raíces en varias tradiciones. Durante el Samhain, los celtas dejaban comida en la puerta de sus casas como ofrenda a los espíritus. En la Edad Media, los pobres recorrían los hogares el Día de Todos los Santos ofreciendo oraciones por los difuntos a cambio de comida o dinero.

Con el tiempo, esas costumbres se fusionaron en el “trick or treat” (truco o trato) que los niños practican hoy: si no hay dulces, hay broma.

Halloween en España: entre la tradición y la importación

En España, Halloween ha ganado terreno en las últimas décadas, pero convive con tradiciones propias mucho más antiguas. En Galicia se celebra la noche del Samaín con hogueras y calabazas desde hace siglos, una fiesta de raíz celta prácticamente idéntica al Halloween original. En Cataluña está la Castanyada, en Asturias el Amagüestu y en muchas zonas del país la noche del 31 siempre fue la vigilia del Día de Todos los Santos, con visitas al cementerio, flores y recogimiento.

Lo que ha llegado de Estados Unidos es sobre todo el formato festivo —disfraces, fiestas, decoración— y la dimensión comercial. Pero la conexión con los muertos y con la noche más oscura del otoño estaba aquí mucho antes.

Los disfraces más buscados en 2026

Según el ranking anual de Google Frightgeist, que mide las búsquedas de disfraces con mayor crecimiento, este año las tendencias están marcadas por el cine y la cultura pop. Entre los más buscados figuran Buddy, el unicornio de la película de terror del mismo nombre, personajes de The Odyssey de Christopher Nolan, Miranda Priestly (de El diablo viste de Prada), Dolly Parton para los disfraces infantiles y figuras de videojuegos como Minecraft y Poppy Playtime.

Los clásicos tampoco desaparecen: vampiros, brujas, payasos terroríficos y zombis siguen entre las opciones más populares año tras año.

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