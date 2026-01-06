El Gobierno de Dinamarca ha solicitado públicamente a Estados Unidos que cese las amenazas y presiones sobre Groenlandia, en medio de tensiones diplomáticas crecientes que han puesto en jaque la estabilidad política del Ártico. Copenhague recuerda que ambos países comparten un acuerdo de defensa bilateral que debe respetarse sin entrar en insinuaciones de anexión o intentos de control sobre este territorio estratégico.



La petición danesa se produce tras una serie de declaraciones y movimientos por parte de Washington que, según Copenhague, han generado “confusión e inquietud” en Groenlandia y el Reino de Dinamarca en su conjunto. El Ejecutivo danés ha querido zanjar cualquier especulación sobre una posible intención de anexión impulsada desde fuera, subrayando que no existe ninguna cláusula en los acuerdos que habilite a otra potencia a dominar o controlar el territorio groenlandés. *

*En su mensaje oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca ha reafirmado que el pacto de defensa con Estados Unidos —vigente desde hace décadas— queda sujeto al respeto de la soberanía danesa y a la autonomía de Groenlandia. Se ha solicitado a Washington que evite cualquier declaración o gesto que pueda interpretarse como una “injerencia política” en los asuntos internos de Groenlandia. *

*Groenlandia, rica en recursos naturales y de enorme importancia estratégica en el Ártico, ha sido históricamente objeto de atención internacional. Sin embargo, las autoridades danesas han insistido en que cualquier relación con terceros países debe ser consensuada y transparente, y siempre con pleno respeto a las decisiones democráticas del pueblo groenlandés. *

*Por su parte, la administración estadounidense ha reiterado su compromiso con la alianza transatlántica y ha intentado desactivar las tensiones, asegurando que no existe ninguna intención de modificar la soberanía de Groenlandia. Aun así, el malestar diplomático ha obligado a Dinamarca a reafirmar públicamente la importancia de los acuerdos bilaterales existentes. *

*Expertos en geopolítica del Ártico advierten que, en un contexto de creciente competencia por rutas marítimas y recursos naturales en el norte, las potencias occidentales tratan de asegurar posiciones estratégicas sin recurrir a medidas unilaterales. En este sentido, el llamado danés de respeto y cooperación pretende evitar una escalada que pueda tensar aún más la estabilidad regional. *

Qué está en juego

Soberanía territorial de Groenlandia dentro del Reino de Dinamarca.

Acuerdos de defensa entre Dinamarca y Estados Unidos.

Importancia estratégica del Ártico en términos de recursos y rutas marítimas.

Evitar tensiones geopolíticas entre aliados occidentales.

Respeto a las decisiones democráticas de Groenlandia.



La solicitud de Dinamarca a Estados Unidos para que ponga fin a las amenazas sobre la anexión de Groenlandia refleja una apuesta por la estabilidad del Ártico y por el respeto a la soberanía territorial. En un momento en que la competencia global por recursos y posiciones estratégicas se intensifica, el reforzamiento de los acuerdos multilaterales y el respeto mutuo entre aliados se vuelve esencial para evitar tensiones que puedan tener efectos duraderos en las relaciones internacionales.