El sorteo europeo EuroDreams ha celebrado su primera sesión de la semana este lunes 5 de enero, repartiendo la posibilidad de ganar sueldos mensuales durante décadas en países como España, Francia, Portugal y otros cinco estados europeos.

Si has participado en este sorteo antes de irte a dormir a la espera de los Reyes Magos, aquí tienes la combinación que podría cambiar tu futuro financiero.

Combinación Ganadora

Los números premiados en el sorteo de anoche son:

11 – 20 – 21 – 28 – 34 – 38

• Número Sueño: 4

Categorías de Premios: Sueldos de por vida

A diferencia de otros sorteos que ofrecen un pago único, EuroDreams destaca por sus premios en forma de renta mensual:

• Primera Categoría (6+1 aciertos): Un sueldo de 30.000 € al mes durante 30 años.

• Nota: Al ser un sorteo especial de víspera de Reyes, el premio se ha incrementado en 10.000 € sobre el habitual.

• Segunda Categoría (6+0 aciertos): Un sueldo de 2.000 € al mes durante 5 años.

• Tercera Categoría (5 aciertos): 1.000 € al mes durante 1 año.

• Cuarta Categoría (4 aciertos): 100 € al mes durante 1 año.

• Quinta Categoría (3 aciertos): 10 € al mes durante 1 año.

• Sexta Categoría (2 aciertos): Reintegro de 2,50 € (el precio de la apuesta).

¿Cómo funciona el «Número Sueño»?

El Número Sueño es la clave para acceder al premio máximo. Mientras que acertar los 6 números principales ya garantiza una renta considerable (2ª categoría), es el acierto del número sueño (del 1 al 5) el que dispara el premio hasta los 30.000 € mensuales durante tres décadas.

Comprobación y Cobro

Como ocurre con el resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado celebrados este lunes (Primitiva y Bonoloto), puedes comprobar tu boleto en la web oficial o en cualquier administración.

Dado que los premios principales son rentas mensuales, su cobro debe gestionarse obligatoriamente a través de las entidades bancarias autorizadas, donde se establecerán los protocolos para los ingresos periódicos.

Se recomienda encarecidamente a los usuarios contrastar cualquier información a través de los canales y organismos oficiales correspondientes.