La tercera entrega de la franquicia de Pandora dirigida por James Cameron, que recaudó 1.490 millones de dólares en la taquilla internacional, se incorpora hoy al catálogo de Disney Plus sin coste adicional

La industria cinematográfica actual ha consolidado una tendencia en la que la diferencia temporal entre el estreno en las salas de cine y el salto al mercado del streaming no suele superar la barrera de los tres meses. No obstante, cuando la producción en cuestión se convierte en un hito de taquilla, los grandes estudios de Hollywood procuran prolongar ese éxito comercial el máximo tiempo posible, tanto en el propio patio de butacas como posteriormente dentro de la ventana de alquiler o compra online. Este es precisamente el escenario en el que se encuentra la última película de James Cameron que, medio año después de su paso por los cines, por fin llega a las plataformas digitales sin ningún tipo de coste adicional para los abonados. ‘Avatar: Fuego y ceniza’ está disponible en el catálogo de Disney Plus.

Estrenada a finales del pasado año 2025, la tercera parte de la franquicia ambientada en el planeta Pandora obtuvo un desempeño de gran envergadura en la taquilla internacional. El largometraje de ciencia ficción logró recaudar 1.490 millones de dólares en el box office global. A pesar de la magnitud de semejantes números, en la dirección de la distribuidora cinematográfica no quedaron especialmente satisfechos con el rendimiento financiero final del proyecto. Los motivos de este descontento se fundamentan en una inversión presupuestaria que ascendió a los 400 millones de dólares, lo que provocó que este nuevo capítulo de las vivencias de Jake Sully y su familia no comenzara a generar beneficios netos hasta superar casi la barrera de los 1.000 millones de dólares.

A estos factores económicos se suma el hecho de que los resultados de esta tercera parte marcan una tendencia peyorativa para la propiedad intelectual si se compara con los antecedentes de la saga. La película original de ‘Avatar’ se mantiene como la cinta más taquillera de la historia del cine al registrar una recaudación de 2.923 millones de dólares. Por su parte, la primera secuela, ‘Avatar: El sentido del agua’, ocupa el tercer puesto del escalafón histórico con una recaudación de 2.334 millones de dólares. ‘Avatar: Fuego y ceniza’ se ha quedado muy lejos de las citadas marcas de sus predecesoras, situándose en esta ocasión fuera del ‘top 15’ global del Olimpo de la taquilla mundial.

A nivel puramente argumental, la trama principal de ‘Avatar: Fuego y ceniza’ sitúa al espectador poco tiempo después de los devastadores acontecimientos vividos en la anterior entrega por la familia de Jake Sully y Neytiri. Con la firme intención de permanecer unidos ante las adversidades, el grupo de protagonistas emprende un largo viaje que cuenta con la asistencia de los denominados Mercaderes del Viento. Sin embargo, la travesía se interrumpe de forma violenta cuando en su camino se cruzan con una tribu de Na’vi hostiles, conocida bajo el nombre del Pueblo de las Cenizas.

En el apartado técnico y artístico de la producción cinematográfica, la cinta vuelve a contar con la participación de la mayoría del reparto principal que ha dado forma a la saga de James Cameron. Los actores Sam Worthington, Zoe Saldaña y Stephen Lang repiten en sus papeles habituales, siendo retratados en pantalla por medio de la tecnología de captura de movimiento. Como principal novedad en el elenco, la producción incorpora a la actriz Oona Chaplin, encargada de dar vida a Varang, la líder del violento grupo étnico del planeta Pandora. Con este planteamiento, ‘Avatar: Fuego y ceniza’ consiguió alzarse con el premio Oscar a los mejores efectos visuales en la última edición de los galardones de la Academia, ofreciendo a nivel narrativo una perspectiva y un tono notablemente más oscuro con respecto a lo que la propiedad intelectual nos tenía acostumbrados.

Ante el panorama financiero actual, los seguidores de la franquicia cinematográfica deberán armarse de paciencia para volver a ver el universo de Pandora en las pantallas de las salas de cine. El estudio cinematográfico necesita reestructurar su modelo de negocio global para conseguir que cada nueva entrega del proyecto no suponga un riesgo económico millonario para las arcas de Disney. Debido a esta reorganización interna, los próximos lanzamientos se demorarán varios años en el tiempo. Por el momento, ‘Avatar 4‘ está programada para llegar a los cines el próximo 21 de diciembre de 2029, mientras que la quinta entrega de la saga tiene fijada su fecha de estreno para el 19 de diciembre de 2031.