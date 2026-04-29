Un duelo de pizarras decidido desde el punto de penalti: Gyökeres adelantó a los ‘gunners’ y Julián Álvarez puso el empate definitivo en una noche marcada por el recital de Griezmann y las lesiones de la «Araña» y Giuliano.

Fue una «pena máxima» en toda la extensión de la palabra. Por los penaltis que definieron el marcador y por la sensación de oportunidad perdida para un Atlético de Madrid que tuvo al Arsenal contra las cuerdas, pero no logró noquearlo. El 1-1 final deja la eliminatoria totalmente abierta para la vuelta en el Emirates, tras un partido que tuvo el aroma de las grandes noches europeas de antaño.

El error que rompió el ajedrez

El encuentro comenzó como un duelo de estrategas. Simeone y Arteta plantearon una partida de ajedrez donde el mínimo fallo se pagaba con fuego. El Atlético salió mordiendo, con una presión alta liderada por Julián Álvarez, mientras el Arsenal confiaba en su catálogo de velocistas y el control de Odegaard.

Cuando el primer tiempo parecía destinado al empate técnico, un error en la entrega de Julián en campo propio permitió al Arsenal golpear. Hancko, impecable hasta ese momento, derribó a Gyökeres en el área. El sueco no perdonó desde los once metros: aunque Oblak llegó a tocar el balón, el 0-1 subió al marcador justo antes del descanso.

Griezmann se pone el frac y Julián el fusil

Tras la reanudación, y con Giuliano Simeone fuera por molestias físicas, apareció el dueño del césped: Antoine Griezmann. El francés dio una exhibición de mando y último pase que hundió al Arsenal en su propia área.

La insistencia tuvo premio cuando una mano de White a disparo de Llorente fue señalada como penalti tras revisión del VAR. Julián Álvarez, antes de marcharse también tocado, lanzó un obús que batió a Raya y puso el 1-1.

Resumen del encuentro

Detalle Información Goles 0-1 Gyökeres (42′ P); 1-1 Julián Álvarez (55′ P) La Figura Antoine Griezmann (Recital táctico y un balón al palo) Enfermería Julián Álvarez y Giuliano Simeone se retiraron con molestias Polémica El VAR anuló un segundo penalti a favor del Arsenal por contacto leve sobre Eze

Final de infarto

El Atleti olió la sangre y buscó el segundo. Griezmann estrelló un balón en la cruceta y Lookman desperdició un mano a mano claro ante Raya. Arteta intentó reaccionar dando entrada a Saka y Gabriel Jesús, pero el bloque defensivo rojiblanco resistió el empuje final.

El susto llegó con un segundo penalti pitado contra Hancko que el VAR rectificó, haciendo justicia a la levedad del contacto. Al final, un empate que sabe a poco para los locales por el dominio mostrado, pero que confirma que este Atlético tiene fútbol de sobra para asaltar Londres. Como bien dice la máxima futbolera: el paraíso tendrá que esperar noventa minutos más.