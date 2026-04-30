El Rayo Vallecano afronta este jueves una de las noches más importantes de su historia reciente. El equipo madrileño recibe al Racing de Estrasburgo en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Conference League, una eliminatoria que puede acercar al club de Vallecas a su primera final europea.

El encuentro se disputa hoy, jueves 30 de abril de 2026, a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Vallecas. La UEFA recoge el choque como duelo de semifinales de la Conference League, con el Rayo como local en la ida ante el conjunto francés.

En España, el partido podrá verse por televisión a través de Movistar Plus+, con emisión en canales como Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+. También figura en la oferta de operadores como Orange Fútbol, según la programación televisiva publicada para la jornada.

El Rayo llega a esta cita en un ambiente de máxima ilusión en Vallecas. El equipo dirigido por Íñigo Pérez quiere aprovechar el empuje de su afición para lograr un buen resultado antes del encuentro de vuelta en Francia. La clasificación a semifinales ya supone un hito para el club, que busca prolongar su aventura continental y meterse en una final europea.

El Estrasburgo, por su parte, aterriza en Madrid con la intención de resistir el ambiente de Vallecas y llevar la eliminatoria viva a la vuelta. El conjunto francés llega tras imponerse al Lorient en liga por 2-3, con goles decisivos en el tramo final, mientras que el Rayo viene de empatar 3-3 ante la Real Sociedad después de remontar un 1-3.

La clave para los franjirrojos estará en mantener la intensidad habitual en casa, evitar pérdidas peligrosas y aprovechar las bandas para someter a un rival que suele competir bien en partidos abiertos. En una semifinal europea, el primer partido puede marcar el tono de toda la eliminatoria, y Vallecas quiere jugar su papel como factor diferencial.

Dónde: Estadio de Vallecas, Madrid.

Cuándo: jueves 30 de abril de 2026, 21:00 horas.

Cómo verlo: Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones y operadores con derechos.

Competición: ida de semifinales de la UEFA Conference League.

Partido: Rayo Vallecano – Racing de Estrasburgo.