El WTA 1000 Mutua Madrid Open entra este jueves en su tramo decisivo con una semifinal de alto interés entre la estadounidense Hailey Baptiste y la rusa Mirra Andreeva, un duelo que se disputa en la Caja Mágica, sobre tierra batida, y que puede abrir la puerta a una nueva finalista en el torneo madrileño. La WTA sitúa el encuentro dentro de las semifinales del cuadro individual femenino, en el Estadio Manolo Santana.

El partido Baptiste – Andreeva está programado para este jueves 30 de abril, con horario previsto a partir de las 16:00 horas en España peninsular, según la información publicada por Mundo Deportivo. El choque podrá seguirse por televisión en Teledeporte, a través de RTVE Play, y también mediante los canales de Movistar Plus+, incluidos M+ Vamos y M+ Deportes 2. Además, figura como opción internacional la plataforma WTA TV.

La cita se presenta como una oportunidad enorme para ambas jugadoras. Baptiste, cabeza de serie número 30, llega lanzada después de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, por 2-6, 6-2 y 7-6, en un partido en el que salvó seis bolas de partido. Ese triunfo le permitió alcanzar por primera vez unas semifinales de WTA 1000.

Andreeva, novena cabeza de serie, también llega con credenciales sólidas. La joven rusa superó en cuartos de final a la canadiense Leylah Fernández por 7-6 y 6-4, y busca confirmar en Madrid su progresión dentro del circuito femenino. En octavos tuvo que exigirse al máximo ante la húngara Anna Bondar, a la que derrotó en tres sets.

El antecedente entre ambas favorece a Mirra Andreeva, que domina el cara a cara por 1-0 tras imponerse en Wimbledon 2025 por 6-1 y 6-3. Sin embargo, esta será la primera vez que Baptiste y Andreeva se enfrenten sobre tierra batida y en el escenario de un WTA 1000, un contexto distinto que puede equilibrar el duelo.

La ganadora de esta semifinal se medirá en la final a la vencedora del otro cruce entre Marta Kostyuk y Anastasia Potapova, en un cuadro femenino que quedó completamente abierto tras la eliminación de Sabalenka. El Mutua Madrid Open ya aseguró que habrá nueva campeona en la Caja Mágica.

Dónde: Estadio Manolo Santana, Caja Mágica, Madrid.

Cuándo: jueves 30 de abril de 2026, desde las 16:00 horas.

Cómo verlo: Teledeporte, RTVE Play, Movistar Plus+ y WTA TV.

Partido: Hailey Baptiste vs. Mirra Andreeva, semifinal femenina del WTA 1000 de Madrid.