RTVE ofrecerá gratis y en abierto 17 partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026, según la planificación difundida por la FIFA. La cadena pública emitirá a través de La 1 un encuentro por jornada, incluyendo siempre los partidos de la Selección Española, que debutará ante Cabo Verde el lunes 15 de junio a las 18:00 horas.

El Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será el más grande de la historia del torneo, con 48 selecciones y un total de 104 partidos. Aunque la competición completa podrá verse a través de DAZN, RTVE tendrá una parte destacada de la cobertura en abierto, especialmente durante la fase de grupos y las rondas decisivas.

La cadena pública retransmitirá los encuentros de mayor interés general, entre ellos los tres compromisos de España en la primera fase. El equipo nacional jugará en el Grupo H frente a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

El debut de España llegará el lunes 15 de junio, a las 18:00 horas, contra Cabo Verde. Su segundo partido será el domingo 21 de junio, también a las 18:00 horas, frente a Arabia Saudí. La fase de grupos se cerrará para la selección el sábado 27 de junio, a las 02:00 horas, ante Uruguay.

Además de los partidos de España, La 1 emitirá otros duelos atractivos de la primera fase, como México – Sudáfrica, Brasil – Marruecos, Francia – Senegal, Inglaterra – Croacia, Argentina – Austria, Ecuador – Alemania o Colombia – Portugal.

Los 17 partidos del Mundial 2026 que RTVE emitirá en abierto

Jueves 11 de junio

Grupo A: México – Sudáfrica, a las 21:00 horas

Viernes 12 de junio

Grupo B: Canadá – Bosnia y Herzegovina, a las 21:00 horas

Domingo 14 de junio

Grupo C: Brasil – Marruecos, a las 00:00 horas

Grupo E: Alemania – Curazao, a las 19:00 horas

Lunes 15 de junio

Grupo H: España – Cabo Verde, a las 18:00 horas

Martes 16 de junio

Grupo I: Francia – Senegal, a las 21:00 horas

Miércoles 17 de junio

Grupo L: Inglaterra – Croacia, a las 22:00 horas

Jueves 18 de junio

Grupo B: Suiza – Bosnia y Herzegovina, a las 21:00 horas

Viernes 19 de junio

Grupo D: Estados Unidos – Australia, a las 21:00 horas

Sábado 20 de junio

Grupo F: Países Bajos – Suecia, a las 19:00 horas

Domingo 21 de junio

Grupo H: España – Arabia Saudí, a las 18:00 horas

Lunes 22 de junio

Grupo J: Argentina – Austria, a las 19:00 horas

Martes 23 de junio

Grupo L: Inglaterra – Ghana, a las 22:00 horas

Jueves 25 de junio

Grupo C: Escocia – Brasil, a las 00:00 horas

Grupo E: Ecuador – Alemania, a las 22:00 horas

Sábado 27 de junio

Grupo H: Uruguay – España, a las 02:00 horas

Domingo 28 de junio

Grupo K: Colombia – Portugal, a las 01:30 horas

RTVE también ofrecerá en abierto partidos de interés general de las rondas eliminatorias. La cobertura incluirá encuentros de octavos de final, cuartos, las dos semifinales, el partido por el tercer y cuarto puesto y la final, prevista para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Para quienes quieran ver el Mundial completo, DAZN tendrá disponibles los 104 partidos del torneo. La plataforma anunció un paquete para el Mundial 2026 con un coste de 19,99 euros para usuarios con cualquiera de sus planes, aunque algunos suscriptores con modalidades concretas podrán acceder sin coste adicional.

Con esta distribución, RTVE se asegura la emisión en abierto de los principales partidos de España y de varios duelos internacionales de gran atractivo, mientras que DAZN concentrará la cobertura íntegra de una Copa del Mundo histórica por número de selecciones, sedes y encuentros.