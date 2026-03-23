El aeródromo neoyorquino permanecerá cerrado hasta la tarde de este lunes tras el impacto, que dejó además dos bomberos heridos en plena pista.

Una colisión mortal ha sacudido el aeropuerto de LaGuardia, en Queens, durante la noche de este domingo. Un avión de la compañía Jazz Aviation, que operaba el vuelo 8646 de Air Canada procedente de Montreal, impactó de forma violenta contra un camión de bomberos que se desplazaba por la pista para atender otra emergencia.

El balance provisional es desolador: el piloto y el copiloto de la aeronave han fallecido en el acto, mientras que dos bomberos que se encontraban en el vehículo de emergencias han resultado heridos de diversa consideración.

Cronología del impacto a 210 km/h

El siniestro se produjo a las 23:40 hora local. Según los datos registrados por el portal Flightradar24, el avión, un modelo CRJ-900 con 72 pasajeros y 4 tripulantes a bordo, circulaba a unos 210 kilómetros por hora (130 mph) en el momento exacto del choque.

Las primeras imágenes del lugar del accidente muestran daños estructurales severos en la parte frontal del fuselaje, evidenciando la magnitud de la colisión contra el camión de bomberos. Afortunadamente, no se ha informado de víctimas mortales entre los pasajeros.

Cierre del aeropuerto e investigación en curso

Las autoridades aeroportuarias activaron de inmediato los protocolos de emergencia, ordenando el cierre total de las instalaciones. Miles de pasajeros se han visto afectados por la suspensión de vuelos, y se prevé que LaGuardia no recupere la operatividad hasta bien entrada la tarde de este lunes.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya ha desplazado un equipo de investigadores al lugar para esclarecer los hechos. Las incógnitas principales se centran en:

Fallo de comunicación: Por qué el camión de bomberos y el avión coincidieron en la misma trayectoria de pista.

Por qué el camión de bomberos y el avión coincidieron en la misma trayectoria de pista. Contexto crítico: El accidente ocurre en un momento de fuerte tensión en los aeropuertos de EE. UU. debido a la falta de financiación del Departamento de Seguridad Nacional, lo que ha mermado el personal de seguridad y control en los últimos meses.

Comunicado de la aerolínea

Jazz Aviation ha confirmado el incidente a través de un comunicado emitido esta madrugada, expresando su consternación por la pérdida de sus dos tripulantes y asegurando su total colaboración con las autoridades federales para determinar las causas de este choque sin precedentes en la pista neoyorquina.