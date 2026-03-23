Teherán advierte de un bloqueo total de las rutas marítimas con minas navales si la Administración Trump cumple su amenaza de invadir sus centros petroleros.

El pulso entre Washington y Teherán ha alcanzado su punto de no retorno. Este lunes, el Consejo de Defensa de Irán ha lanzado una advertencia demoledora: si Estados Unidos ataca sus costas o intenta una invasión de sus islas estratégicas, la República Islámica procederá al minado masivo de todas las vías de acceso y rutas de comunicación del golfo Pérsico.

Esta amenaza surge como respuesta directa a las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien sugirió que el envío de tropas para asegurar la isla de Jarg —la mayor terminal de exportación de crudo de Irán— está «sobre la mesa».

El «modelo Ormuz» extendido a todo el Golfo

La estrategia iraní busca convertir todo el golfo Pérsico en una zona de exclusión impracticable. Según el comunicado oficial, el despliegue incluiría diversos tipos de minas navales y flotantes lanzadas desde la costa.

Bloqueo total: El Consejo de Defensa advierte que, de llegar a este extremo, el golfo Pérsico quedaría bloqueado por «largos periodos», asfixiando una de las arterias comerciales más vitales del planeta.

El Consejo de Defensa advierte que, de llegar a este extremo, el golfo Pérsico quedaría bloqueado por «largos periodos», asfixiando una de las arterias comerciales más vitales del planeta. Control de acceso: Irán pretende arrogarse la potestad de coordinar el paso por el estrecho de Ormuz solo para «países no hostiles», responsabilizando directamente a EE. UU. de cualquier desastre económico derivado.

Respuesta al ultimátum de 48 horas de Trump

El clima prebélico se ha intensificado tras el ultimátum lanzado por Donald Trump el pasado sábado. El presidente estadounidense amenazó con «arrasar» las centrales eléctricas iraníes si el estrecho de Ormuz no se abría totalmente en un plazo de 48 horas, que expira de forma inminente.

Lejos de retroceder, la República Islámica ha respondido con un tono de desafío extremo:

Ataques energéticos: Amenazan con destruir instalaciones petroleras en toda la región del Golfo. Guerra de minas: El uso de minas navales supondría un desafío técnico y militar de enorme magnitud para la Armada de EE. UU. y sus aliados.

Impacto en la economía mundial

La sola posibilidad de este bloqueo ya ha hecho mella en los mercados internacionales. Por el estrecho de Ormuz transita habitualmente el 20% de las exportaciones globales de crudo. El flujo ha disminuido drásticamente desde el inicio de las hostilidades, lo que ha disparado los precios del petróleo a niveles récord, amenazando con una crisis inflacionaria global si el paso queda finalmente sellado por minas.