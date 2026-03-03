El director deportivo, Edu Villegas, celebra la tercera victoria consecutiva en la Liga Hypermotion, mientras el club inaugura su nueva sede oficial en la Calle Real ante las máximas autoridades.

La AD Ceuta vive el momento más brillante de su historia reciente. Con 44 puntos en 28 jornadas, el equipo dirigido por José Juan Romero no solo tiene la permanencia prácticamente en el bolsillo, sino que se ha ganado el derecho a soñar con cotas mayores. Tras encadenar tres triunfos seguidos ante rivales de entidad como el Granada, Córdoba y Mirandés, el proyecto liderado por Luhay Hamido se consolida como la gran revelación del fútbol profesional.

«Estamos construyendo algo importante»

Edu Villegas, director deportivo y arquitecto de la plantilla, ha querido poner en valor el esfuerzo del grupo a través de sus redes sociales. En un mensaje cargado de emotividad, Villegas destacó el ADN de un equipo que hace apenas cinco años militaba en la cuarta categoría del fútbol español:

«Orgulloso del compromiso, la ambición y el trabajo diario de todos. Estamos construyendo algo importante, con los pies en el suelo y la ilusión intacta. Seguimos», afirmó el directivo.

Un escaparate a la altura del club

El crecimiento deportivo ha venido acompañado de un salto institucional. Este lunes se inauguró la nueva tienda oficial en el número 18 de la Calle Real, un acto que contó con la presencia del presidente de la Ciudad, Juan Vivas. El mandatario no escatimó en elogios hacia la gestión de Luhay Hamido, calificándolo como «el mejor presidente de todas las ligas de España» y destacando al club como el mejor embajador de Ceuta en la península.

Hamido, por su parte, recordó los inicios del proyecto en 2021: «En 2021 estábamos en Tercera División y hoy competimos en la Liga Hypermotion muy cerca de conseguir el objetivo».

Próxima parada: Las Palmas

La marea caballa no se detiene. El club ya dispone de 325 entradas para el duelo de este domingo (14:00 hora peninsular) frente a la UD Las Palmas. A pesar de la distancia, se espera una notable presencia de aficionados ceutíes en las islas, facilitada por la conexión aérea desde Tetuán, para seguir apoyando a un equipo que, según su técnico José Juan Romero, «no se va a cortar a la hora de mirar hacia arriba».