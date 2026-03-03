El brasileño sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla derecha. Estará entre 10 y 12 meses de baja en el peor momento de la temporada.

Lo que comenzó como una leve cojera tras un mal apoyo frente al Getafe se ha transformado en la peor pesadilla para Rodrygo Goes. Tras someterse a pruebas médicas esta mañana, el club ha confirmado el diagnóstico más devastador: rotura completa del ligamento cruzado anterior y afectación del menisco externo.

El incidente ocurrió en el minuto 66 del encuentro de ayer, cuando en una disputa con Adrián Liso, el delantero apoyó mal la pierna derecha y sintió un chasquido instantáneo. Aunque sorprendentemente terminó de jugar el partido, el aumento del dolor durante la noche encendió todas las alarmas en Valdebebas.

El sueño del Mundial se esfuma

El impacto de esta lesión trasciende al Real Madrid. Con la cita mundialista a solo 100 días de distancia, Rodrygo queda oficialmente descartado para representar a Brasil. Los plazos de recuperación, estimados en casi un año, implican que no volverá a pisar un terreno de juego hasta bien entrada la próxima temporada (2026-2027).

«Es un varapalo que ha dejado al vestuario tocado. El ambiente en el entrenamiento de hoy ha sido de absoluta tristeza», reportan fuentes cercanas al club.

El ataque de Arbeloa, en cuadro

La baja de Rodrygo llega en un momento crítico para el esquema de Álvaro Arbeloa. Con el partido ante el Celta este viernes en el horizonte, el técnico se queda prácticamente sin efectivos en ataque: