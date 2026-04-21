El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes busca mejorar la calidad educativa y responder a las movilizaciones del sector, limitando el número máximo de alumnos por aula.

MADRID – En un movimiento clave para el sistema educativo nacional, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha anunciado que revisará el decreto que regula el número máximo de alumnos en el primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años). El objetivo es tener lista la modificación antes del inicio del verano.

Esta medida surge como una respuesta directa a la necesidad de elevar la calidad en las aulas y atender las demandas históricas de las profesionales del sector, quienes han protagonizado diversas movilizaciones en los últimos meses.

Claves de la reforma

La revisión del decreto se centrará en los siguientes puntos fundamentales:

Reducción de ratios: Actualmente, la normativa permite hasta 8 bebés por aula en el tramo de menores de 1 año, una cifra que los expertos y sindicatos consideran excesiva para garantizar una atención personalizada.

Actualmente, la normativa permite hasta en el tramo de menores de 1 año, una cifra que los expertos y sindicatos consideran excesiva para garantizar una atención personalizada. Mejora de la calidad: El Ministerio sostiene que una menor densidad de alumnos permitirá una transición de un modelo meramente «asistencial» a uno verdaderamente «educativo».

El Ministerio sostiene que una menor densidad de alumnos permitirá una transición de un modelo meramente «asistencial» a uno verdaderamente «educativo». Compromiso político: La ministra Milagros Tolón ha ratificado esta intención tras reunirse con la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), mostrando su disposición para mejorar no solo las condiciones del alumnado, sino también las laborales del personal docente.

«La reducción de las ratios es una pieza fundamental para conseguir una mejora real de la calidad educativa en una etapa tan crítica para el desarrollo como es el primer ciclo de Infantil.» > — Ministerio de Educación

Un sector en pie de guerra

El anuncio llega tras un periodo de tensiones en las escuelas infantiles. Las profesionales han denunciado reiteradamente que las ratios actuales dificultan el cuidado óptimo y la estimulación temprana. La reunión entre la ministra Tolón y la PLEI parece haber desbloqueado una situación que el Gobierno espera resolver de forma oficial en las próximas semanas, marcando un hito en la gestión de la educación temprana en España.