La guerra en Oriente Medio ha rozado directamente a la Alianza Atlántica. El Gobierno de Turquía ha confirmado el derribo de un misil balístico de largo alcance, disparado desde Irán, que penetró en su espacio aéreo tras cruzar Irak y Siria. El proyectil fue interceptado por los escudos antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo Oriental y sus restos cayeron en la provincia de Hatay, sin causar víctimas.

Alerta máxima en la base de Incirlik: El papel de España

Aunque el objetivo final del misil sigue siendo objeto de investigación, la intercepción se produjo a solo 80 kilómetros de la base aérea de Incirlik. Este dato es especialmente sensible para España, ya que en dicha base se encuentra desplegada una batería de misiles Patriot del Ejército de Tierra español y un contingente de tropas dedicadas a la defensa antiaérea de la zona.

¿Ataque deliberado o error de trayectoria?

El Ministerio de Defensa turco ha advertido que se reserva «el derecho a responder», aunque fuentes gubernamentales sugieren una hipótesis menos escalatoria:

Desvío de curso: El proyectil podría haber perdido el rumbo cuando se dirigía hacia Chipre , donde ayer un dron iraní ya impactó en una base británica.

Advertencia diplomática: El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha exigido a Teherán que detenga cualquier paso que propague el conflicto, lamentando la postura iraní: «Su estrategia parece ser: 'Si me hundo, me llevo a la región conmigo'».

La OTAN evita invocar el Artículo 5

Pese a la gravedad del incidente, la Alianza Atlántica busca evitar una guerra total. La portavoz de la OTAN, Allison Hart, condenó los «ataques indiscriminados» de Irán, pero el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, aclaró que «no hay indicios» para activar el Artículo 5 (defensa colectiva ante un ataque armado), tratando de enfriar la posibilidad de una intervención directa de la Alianza en suelo iraní.

Turquía se une al bloque de no colaboración

Al igual que España, Turquía ha emitido un comunicado oficial prohibiendo el uso de sus instalaciones, bases y espacio aéreo para las operaciones de EE. UU. e Israel contra Irán. Ankara intenta equilibrar su posición: