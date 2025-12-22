La lluvia de premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 continúa en el Teatro Real. A las 10:11 horas, los niños de San Ildefonso han cantado el número 23112, el cual ha resultado agraciado con el primero de los ocho quintos premios que se reparten en la mañana de este lunes 22 de diciembre.

Este premio está dotado con 60.000 euros a la serie, lo que supone que cada poseedor de un décimo premiado recibirá 6.000 euros. Al ser el premio de mayor cuantía después de los grandes del sorteo, los quintos premios son de los más esperados por los ciudadanos debido a la gran cantidad de series que se ponen en juego.

Cobro íntegro: Sin retenciones de Hacienda

Una de las grandes ventajas para los afortunados con el 23112 es que recibirán el dinero de forma íntegra. De acuerdo con la normativa vigente de la Agencia Tributaria, solo los premios que superan los 40.000 euros están sujetos a gravamen. Al tratarse de un premio de 6.000 euros por décimo, los ganadores no tendrán que tributar y podrán cobrar el importe total en cualquier administración de lotería autorizada.

Reparto de la suerte

El 23112 abre el camino para los siete quintos premios restantes que aún permanecen en el bombo. Históricamente, este tipo de premios suelen estar muy repartidos por toda la geografía española, llevando la alegría a múltiples barrios y administraciones de forma simultánea.

El sorteo prosigue su curso en Madrid a la espera de que los bombos desvelen los premios mayores que aún faltan por salir, incluyendo el esperado Gordo.