Didi Hamann, exjugador de fútbol y analista, ha ofrecido su opinión sobre el rendimiento de Florian Wirtz en el Liverpool, señalando que el joven alemán aún no ha logrado adaptarse al equipo y que solo una llamada de Xabi Alonso podría cambiar su situación.

“Ya es Navidad y todavía no ha marcado un gol. He visto casi todos sus partidos. Sus mejores actuaciones han sido en la Champions League, donde el fútbol es un poco diferente. No es tan frenético, rápido ni físico”, afirmó Hamann en sus declaraciones.

El excentrocampista añadió que el club está protegiendo al jugador, pero que la paciencia no puede ser infinita: “Algo tiene que pasar. Si las cosas siguen así hasta febrero o marzo, entonces hay que tomar una decisión sobre qué hacer en verano. No se puede retener durante un año a un jugador que costó 140 millones, que fue fichado, aunque sea joven, esperando que cambie la situación. No lo ha hecho. No puede hacer nada. No se irá en invierno, a menos que Xabi Alonso diga que le quiere”.

El análisis de Hamann pone de relieve la presión que enfrenta Wirtz en su intento de consolidarse en la Premier League y las dudas sobre su futuro a corto plazo en Liverpool.