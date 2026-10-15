La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al mando único en Ceuta, dirigido por Ángel Víctor Torres, y a la Delegación del Gobierno que se permita a la Policía Local participar en el dispositivo de identificación de inmigrantes que permanecen en la calle, buscando así reforzar la seguridad en las calles de la ciudad.

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CSIF ha manifestado su descontento tras más de setenta días desde la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio, señalando que es inaceptable mantener la incertidumbre acerca de cuántas personas residen en Ceuta y en qué condiciones.

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La central sindical solicita intensificar las identificaciones, que sean legalmente justificadas, así como revisar posibles requisitorias y detectar situaciones de vulnerabilidad, especialmente en el caso de menores.

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El sindicato ha subrayado que los controles deben basarse en indicios objetivos y no en la apariencia o el origen de las personas. Esto es crucial para asegurar una acción adecuada y legal en la identificación de inmigrantes.

Con la reciente ampliación de plazas de acogida temporal en la ciudad, CSIF exige que se informe claramente sobre cuántas están disponibles para poder organizar las derivaciones necesarias y asegurar que se cuenta con personal suficiente para actuar en esta identificación.

CSIF también ha destacado la necesidad de coordinación entre los distintos cuerpos policiales, como la Policía Nacional y la Guardia Civil, para que la Policía Local pueda llevar a cabo su labor eficazmente, respetando las competencias de cada uno y facilitando las instrucciones necesarias para que su intervención sea efectiva.