Los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC) afrontan este lunes 22 de diciembre de 2025 una de las jornadas más caras del año. El precio de la electricidad se ha disparado un 42% en el arranque de la semana de Navidad, con un coste medio que tensionará las facturas en pleno desplome de las temperaturas por la llegada del invierno.

El encarecimiento es especialmente notable en las franjas de tarde y noche, donde el precio superará con creces la barrera de los 200 euros por megavatio hora (MWh).

Análisis de la jornada: El pico de los 246 euros

La hora más crítica de este lunes será entre las 18:00 y las 19:00 horas, cuando el pool alcanzará su máximo de 246,75 €/MWh. Por el contrario, el respiro para el bolsillo solo se ha podido encontrar durante la madrugada, con un suelo de 69,80 €/MWh entre las 04:00 y las 05:00 horas.

Precios clave de la jornada

El precio medio de la luz para hoy se sitúa en niveles muy elevados, con una volatilidad extrema entre las horas de madrugada y las de mayor demanda:

Precio máximo: Se alcanzará en el tramo de la tarde-noche, llegando a los 246,75 euros/MWh . Se recomienda evitar el uso de grandes electrodomésticos (hornos, lavadoras) durante este pico.

Se alcanzará en el tramo de la tarde-noche, llegando a los . Se recomienda evitar el uso de grandes electrodomésticos (hornos, lavadoras) durante este pico. Precio mínimo: Las horas más económicas se han registrado durante la madrugada, aunque los valores «valle» de hoy son significativamente más altos que los de días pasados.

¿A qué se debe esta subida?

Este encarecimiento coincide con el primer día completo del invierno astronómico, que ha traído una bajada generalizada de las temperaturas en toda la península, aumentando la demanda de calefacción. Además, la menor producción eólica prevista para hoy obliga a entrar en el sistema a fuentes de generación más caras, como los ciclos combinados de gas.

Listado de precios por horas (Euros/MWh)

Para planificar el consumo doméstico y el uso de electrodomésticos, estos son los precios detallados para hoy:

Madrugada (Las más económicas):

00:00 a 01:00: 100,59 €/MWh

01:00 a 02:00: 92,03 €/MWh

02:00 a 03:00: 90,50 €/MWh

03:00 a 04:00: 84,17 €/MWh

04:00 a 05:00: 69,80 €/MWh (Mínimo del día)

05:00 a 06:00: 79,96 €/MWh

Mañana y Mediodía (Subida progresiva):

06:00 a 07:00: 106,87 €/MWh

07:00 a 08:00: 121,28 €/MWh

08:00 a 09:00: 164,83 €/MWh

09:00 a 10:00: 164,51 €/MWh

10:00 a 11:00: 216,99 €/MWh

11:00 a 12:00: 201,80 €/MWh

12:00 a 13:00: 195,11 €/MWh

13:00 a 14:00: 185,41 €/MWh

Tarde y Noche (Tramo prohibitivo):

14:00 a 15:00: 122,75 €/MWh

15:00 a 16:00: 133,53 €/MWh

16:00 a 17:00: 152,62 €/MWh

17:00 a 18:00: 171,65 €/MWh

18:00 a 19:00: 246,75 €/MWh (Máximo del día)

19:00 a 20:00: 244,81 €/MWh

20:00 a 21:00: 238,50 €/MWh

21:00 a 22:00: 224,72 €/MWh

22:00 a 23:00: 156,74 €/MWh

23:00 a 24:00: 147,82 €/MWh

Consejos de ahorro para hoy

Dado que el precio se mantiene por encima de los 200 €/MWh de manera ininterrumpida entre las 18:00 y las 22:00 horas, se recomienda: