El parqué madrileño ha comenzado la sesión de este lunes 22 de diciembre de 2025 con una ligera tendencia negativa. El Ibex 35 ha iniciado la jornada con un descenso del 0,27%, situándose en los 17.124 enteros a las 09:00 horas. Pese al retroceso, el selectivo logra mantener la cota psicológica de los 17.100 puntos en un día tradicionalmente marcado por la baja actividad debido al Sorteo de Navidad.

Telefónica, protagonista de la jornada empresarial

En el ámbito corporativo, la atención se centra hoy en Telefónica. Está previsto que este lunes se formalice la firma del acuerdo entre la operadora y los sindicatos (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) para ejecutar un ERE que afectará a 4.539 trabajadores repartidos en siete de sus filiales. El acuerdo incluye además la prórroga de los convenios colectivos de las sociedades implicadas.

Valores en verde y rojo

Dentro del selectivo, los movimientos iniciales han mostrado una clara división entre sectores:

Líderes de la apertura: ArcelorMittal encabeza las subidas con un repunte del 1,05% , seguida por Repsol (+0,51%), beneficiada por el alza en los precios del crudo, Grifols (+0,5%) e IAG (+0,48%).

encabeza las subidas con un repunte del , seguida por (+0,51%), beneficiada por el alza en los precios del crudo, (+0,5%) e (+0,48%). Lastres del índice: En el terreno negativo destacan los valores energéticos, con Iberdrola cediendo un 0,82% y Enagás cayendo un 0,79%.

Contexto internacional: Petróleo al alza

Las principales plazas europeas han abierto con signo mixto. Mientras Fráncfort registra un leve avance (+0,11%), Londres (-0,42%), París (-0,17%) y Milán (-0,03%) se anotan descensos moderados.

Por otro lado, el mercado energético muestra una tendencia alcista. El barril de Brent, referencia en Europa, sube un 1% hasta los 61,08 dólares, mientras que el WTI estadounidense alcanza los 57,11 dólares.

En otros mercados financieros: