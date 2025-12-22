Apenas unos minutos después de la euforia desatada por el Gordo, la suerte continúa goteando en el Teatro Real. El número 77715 ha sido agraciado con el tercer quinto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025, repartiendo alegría en una mañana que no da tregua.

Este premio otorga a los ganadores 6.000 euros por décimo (300 euros por cada euro jugado), lo que supone un total de 60.000 euros por cada serie.

Un premio para disfrutar íntegramente

Al igual que el resto de los quintos premios cantados hoy (el 23112 y el 60649), el 77715 está libre de impuestos. Debido a que la cuantía por décimo no supera el límite de 40.000 euros establecido por la normativa fiscal, los afortunados cobrarán los 6.000 euros de forma íntegra, sin que Hacienda realice ninguna retención.

La mañana de los quintos

Con este ya son tres los quintos premios que han salido de los bombos este lunes 22 de diciembre. El sorteo entra ahora en una fase de gran actividad, todavía con mucha tela que cortar:

Cinco quintos premios por salir (6.000 € al décimo).

por salir (6.000 € al décimo). Un cuarto premio (20.000 € al décimo).

(20.000 € al décimo). El tercer premio (50.000 € al décimo).

A pesar de que el primer premio ya ha sido revelado, la pedrea y los premios menores como este quinto siguen manteniendo la ilusión en las administraciones de lotería de todo el país.

Siga la última hora: Los agraciados con este número pueden acudir a cualquier administración de lotería a partir de esta tarde para hacer efectivo su premio presentando su décimo original.