La lluvia de millones no se detiene en el Teatro Real. Tras la salida del Gordo y de varios premios menores, los bombos han arrojado el 90693, número agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025.

Este premio está dotado con 500.000 euros a la serie, lo que significa que cada poseedor de un décimo recibirá 50.000 euros. Por cada euro jugado en este número, los afortunados obtienen una recompensa de 2.500 euros.

¿Cuánto se lleva Hacienda del tercer premio?

Al superar el umbral de los 40.000 euros exentos de tributación, este premio sí está sujeto a la retención de la Agencia Tributaria. El cálculo para los ganadores es el siguiente:

Premio bruto: 50.000 €

50.000 € Mínimo exento: 40.000 €

40.000 € Importe sujeto a gravamen: 10.000 €

10.000 € Retención (20%): 2.000 €

2.000 € Neto final al bolsillo: 48.000 €

Aproximaciones y premios derivados

El número 90693 también genera beneficios para los números correlativos y su centena:

Aproximaciones: Los números 90692 y 90694 reciben un premio de 960 euros al décimo.

Los números y reciben un premio de al décimo. Centena: Los 99 números restantes de la centena (del 90600 al 90699) obtienen 100 euros al décimo.

Los 99 números restantes de la centena (del 90600 al 90699) obtienen al décimo. Dos últimas cifras: Aquellos décimos que terminen en -93 recibirán también 100 euros.

Con la salida del tercer premio, el sorteo de este 22 de diciembre encara su recta final. Todavía quedan por aparecer un cuarto premio y cinco quintos premios, además de los miles de números de la pedrea que siguen cantando los niños de San Ildefonso.