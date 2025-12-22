Los presidentes Emmanuel Macron y Vladimir Putin han acordado mantener un diálogo en los próximos días, según informaron fuentes oficiales de ambos gobiernos. La última conversación entre los mandatarios tuvo lugar en julio de este año, a través de una videoconferencia de más de dos horas.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que Putin se mostró “listo para el diálogo”, mientras que Macron destacó la utilidad de volver a hablar directamente con su homólogo ruso.

Durante su última conversación, Macron reiteró su apoyo a la integridad territorial de Ucrania y urgió a un alto el fuego inmediato. Por su parte, Putin defendió que cualquier acuerdo de paz debía ser “a largo plazo” y señaló que el conflicto es consecuencia directa de la política de los países occidentales.

En los últimos meses, ambos líderes han intercambiado críticas. Macron ha advertido sobre la amenaza rusa, mientras que Moscú ha comparado al presidente francés con Napoleón por lo que considera un impulso a la militarización europea.

El próximo encuentro se desarrollará en un contexto marcado por el reciente acuerdo de la Unión Europea para otorgar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y por la posibilidad de conversaciones de paz a cuatro bandas entre Estados Unidos, Rusia, Ucrania y Europa en Miami.

Macron habría señalado a sus colaboradores que hablar directamente con Putin es crucial tanto para avanzar hacia un alto el fuego como para precisar los términos de una paz negociada, evitando que Estados Unidos sea el único mediador en el conflicto.