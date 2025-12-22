El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, una tradición que se remonta al siglo XIX para sanear las arcas públicas, vuelve este lunes 22 de diciembre de 2025 con el foco puesto no solo en la suerte de los ciudadanos, sino también en la recaudación fiscal. Según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la Agencia Tributaria podría ingresar hasta 180,2 millones de euros si se reparten los tres primeros premios del sorteo.

El evento de este año reparte un total de 2.590 millones de euros en premios. Sin embargo, los agraciados deben tener en cuenta que Hacienda se mantiene vigilante ante cualquier ganancia patrimonial significativa, aplicando la normativa vigente sobre el gravamen especial de premios de loterías.

El umbral de los 40.000 euros y el gravamen del 20%

Desde el año 2020, la normativa establece que solo los premios que superan los 40.000 euros están obligados a tributar. Esto deja fuera del control fiscal a la mayoría de los premios menores, como la pedrea (100 euros por décimo) o los reintegros (20 euros).

Para los premios que exceden dicha cantidad, la Agencia Tributaria aplica un gravamen del 20% sobre la base imponible que supere el límite exento. El procedimiento se resume en los siguientes puntos:

El Gordo: De los 400.000 euros del primer premio, los primeros 40.000 están exentos. Hacienda aplica el 20% sobre los 360.000 restantes, lo que supone una retención de 72.000 euros. El ganador recibe un neto de 328.000 euros.

De los 400.000 euros del primer premio, los primeros 40.000 están exentos. Hacienda aplica el 20% sobre los 360.000 restantes, lo que supone una retención de 72.000 euros. El ganador recibe un neto de 328.000 euros. Segundo Premio: Sobre los 125.000 euros al décimo, la retención es de 17.000 euros, resultando en un cobro neto de 108.000 euros.

Sobre los 125.000 euros al décimo, la retención es de 17.000 euros, resultando en un cobro neto de 108.000 euros. Tercer Premio: De los 50.000 euros por décimo, la Agencia Tributaria se queda con 2.000 euros, dejando un total de 48.000 euros para el agraciado.

La retención se aplica de forma directa al cobrar el premio, por lo que no es necesario incluirlo en la declaración de la renta. No obstante, los expertos de Oriente Legal Abogados advierten que los intereses generados por ese capital o un incremento patrimonial desproporcionado sí podrían estar sujetos a tributación posterior.

Recomendaciones para gestionar la fortuna

Ante la posibilidad de obtener un premio mayor, los asesores fiscales y patrimoniales sugieren una serie de pautas para evitar errores financieros: