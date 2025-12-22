El teniente general Fanil Sarvarov, jefe del departamento de entrenamiento operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, murió este lunes cuando su automóvil explotó en un aparcamiento cerca de su domicilio en Moscú.

El Comité de Investigación ruso investiga el incidente y baraja la posibilidad de que los servicios de inteligencia ucranianos hayan estado implicados. Kiev no ha emitido declaraciones al respecto.

Según medios independientes, Sarvarov fue uno de los altos mandos involucrados en la invasión de Ucrania. La explosión destruyó su Kia Sorento, y se han difundido imágenes que muestran el vehículo destrozado y rastros de sangre en el asiento del conductor.

La detonación ocurrió a las 06:55 horas, a unos 150 metros de un edificio ocupado por agentes del GRU. Informes señalan que se utilizó una bomba magnética para perpetrar el ataque.

Fanil Sarvarov, de 56 años y natural de la región de Perm, participó entre 1992 y 2003 en operaciones en el conflicto osetio-ingusetio y en la guerra de Chechenia. Desde 2016 ocupaba el cargo de jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias de este ataque, que ha conmocionado a la cúpula militar rusa.