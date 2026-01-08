Este domingo 11 de enero a las 16:15 horas, la AD Ceuta FC afronta uno de los retos más importantes de la temporada cuando visite al Málaga CF en el histórico estadio de La Rosaleda, en un choque correspondiente a la 21ª jornada de LaLiga Hypermotion.

Los caballas, dirigidos por José Juan Romero, llegan al choque con la moral alta tras consolidarse en puestos de playoff de ascenso a Primera División, un meritorio sexto lugar en la tabla con 32 puntos al cierre de la vigésima jornada.

A diferencia de su anterior enfrentamiento en la Primera RFEF, ambos equipos se miden ahora en la Segunda División, lo que añade un plus de exigencia y emoción a la cita. El Málaga, en una buena dinámica en casa, tratará de imponer su ritmo, pero el Ceuta no se quedará atrás y llega con la ambición de seguir escalando posiciones en la clasificación.

La expedición ceutí no estará sola en tierras malagueñas. Una gran cantidad de aficionados ha organizado una excursión en autobuses y barcos para animar al equipo, reforzando el ambiente competitivo con una verdadera “marea caballa” en las gradas de La Rosaleda.

Este enfrentamiento no solo es crucial para los objetivos del Ceuta en la temporada, sino también una prueba de carácter ante uno de los equipos clásicos del fútbol andaluz. Con el apoyo de su afición y la ambición de seguir soñando con el ascenso, el Ceuta buscará dar la sorpresa y traerse un resultado positivo de un escenario exigente.