

Documentos y conversaciones incluidos en dos sumarios de la Audiencia Nacional han puesto bajo la lupa el vínculo entre la presidenta venezolana Delcy Rodríguez y Aldama, así como su relación con Koldo y José Luis Ábalos.

Entre los hallazgos se encuentra un sobre perteneciente a Rodríguez que Aldama conserva, junto con mensajes que muestran una relación cercana y de confianza entre ambos. En uno de los intercambios, Aldama bromea: “Me voy a poner el apellido Rodríguez jajaja”, a lo que la presidenta responde: “¡Siiiii! Ya estás en la familia”.

Los sumarios revelan detalles de esta conexión que hasta ahora habían permanecido en la sombra, y podrían tener implicaciones en las investigaciones judiciales en curso sobre los contactos internacionales y la gestión de la presidenta venezolana.

Las autoridades de la Audiencia Nacional continúan analizando la documentación y los mensajes, mientras crece la expectación por el alcance real de estas relaciones.