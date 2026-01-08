Los octavos de final de la Copa del Rey prometen emociones fuertes con enfrentamientos que reúnen historia y actualidad del fútbol español. El sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha dejado duelos destacados como Deportivo-Atlético, Racing-Barça y Albacete-Real Madrid, que captan la atención de los aficionados por el legado de estos clubes.

El Atlético de Madrid se medirá al Deportivo, campeón de la Copa en dos ocasiones, que además lucha por regresar a la máxima categoría. Los gallegos ya demostraron su capacidad eliminando en dieciseisavos al Mallorca, un equipo de Primera.

El FC Barcelona, por su parte, visitará al líder de la Liga Hypermotion, el Racing de Santander, que también eliminó a un rival fuerte como el Villarreal en la ronda anterior. Mientras tanto, el Real Madrid jugará en el Carlos Belmonte contra un Albacete que ya sorprendió al ‘EuroCelta’ en dieciseisavos.

Entre otros enfrentamientos, el Burgos recibirá al Valencia, mientras que el Real Betis, la Real Sociedad y el Alavés jugarán en casa contra Elche, Osasuna y Rayo Vallecano, respectivamente, completando unos octavos cargados de historia y rivalidades clásicas del fútbol español.

Cruces de octavos de final de la Copa del Rey: