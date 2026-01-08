El AD Ceuta se ha consolidado como una auténtica fortaleza en su estadio, siendo hasta la fecha el mejor equipo como local en la Liga Hypermotion. Con 7 victorias, 1 empate y solo 2 derrotas en los 10 partidos disputados, el conjunto ceutí ha demostrado que jugar en casa es un factor decisivo para su rendimiento.

El equipo ha anotado 14 goles y ha recibido 8, lo que refleja un equilibrio notable entre solidez defensiva y efectividad ofensiva. Gracias a estos números, AD Ceuta acumula 22 puntos, colocándose en lo más alto de la clasificación local y marcando la pauta frente a rivales de la talla de Eibar, R. Racing Club y Las Palmas, que también figuran entre los equipos más regulares.

El entrenador y los jugadores han destacado la importancia del apoyo de la afición, que convierte cada partido en casa en un verdadero desafío para los visitantes. “Nuestro estadio es nuestra fortaleza. Cada victoria aquí nos da la confianza y la motivación para luchar en cualquier escenario”, aseguró recientemente el técnico del equipo.

Con esta racha, AD Ceuta se perfila como uno de los candidatos a pelear por los puestos más altos de la liga, demostrando que la combinación de estrategia, esfuerzo y afición puede convertir cualquier campo en un bastión difícil de conquistar.

La próxima jornada será clave para mantener este récord como local y seguir ampliando su ventaja sobre los perseguidores.