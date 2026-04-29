El número 50.737, serie 043, ha sido agraciado con el premio principal del Cupón Diario. Por su parte, la combinación del Super Once ha recaído en una serie de veinte cifras encabezada por el 04 y el 06

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este miércoles, 29 de abril de 2026, sus tradicionales sorteos diarios, dejando tras de sí una nueva lista de agraciados en todo el territorio nacional. El número premiado en el Cupón Diario ha sido el 50.737, cuya serie 043 otorga el derecho a recibir «La Paga», el premio asociado que distingue a este sorteo por su cuantía y estabilidad para el ganador.

El Cupón Diario se erige como el sorteo con mayor trayectoria de la organización, con una historia que se remonta al 8 de mayo de 1939. En sus orígenes, conocido como Cupón Pro-Ciegos, se gestionaba de forma provincial con un coste de diez céntimos. Hoy, plenamente consolidado, ofrece a los acertantes de las cinco cifras y la serie la posibilidad de obtener una renta de 36.000 euros al año durante un cuarto de siglo.

Super Once: resultados y dinámica de juego

En paralelo, se ha dado a conocer la combinación ganadora del Super Once, un juego de carácter cotidiano que se celebra de lunes a domingo. En la extracción realizada a las 21:15 horas, los veinte números seleccionados de una matriz de ochenta han sido: 04, 06, 08, 11, 17, 26, 32, 35, 36, 38, 45, 49, 51, 55, 64, 66, 74, 76, 77 y 78.

Este sorteo destaca por su flexibilidad, permitiendo a los participantes elegir entre 5 y 11 números. Los premios varían en función de la modalidad de apuesta seleccionada y la cantidad de aciertos logrados sobre la combinación de veinte cifras.

Evolución y sorteos especiales

La estructura de premios de la ONCE ha evolucionado significativamente desde su creación. Mientras que el Cupón Diario protagoniza las jornadas de lunes a jueves, los fines de semana la oferta se amplía con sorteos de mayor calado. Los viernes es el turno del Cuponazo, mientras que los sábados y domingos se celebra el Sueldazo, ambos con premios superiores a los del régimen ordinario semanal.

Los resultados oficiales han sido publicados a partir de las 21:45 horas. Como es preceptivo en estos casos, se recomienda a los poseedores de boletos contrastar la información con los canales de venta oficiales o a través de la lista de resultados que facilita la organización para asegurar la validez de los premios obtenidos.