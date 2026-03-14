El conjunto de Simeone recibe a los azulones en el Riyadh Air Metropolitano tras su compromiso europeo, condicionado por las bajas en la medular y la presión del Villarreal en la tabla

El Atlético de Madrid y el Getafe CF se citan este sábado, 14 de marzo, en una nueva edición del derbi madrileño correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Los rojiblancos llegan a este encuentro instalados en la tercera posición del campeonato con 54 puntos, una cifra idéntica a la del Villarreal, lo que obliga a los de Diego Pablo Simeone a no ceder terreno en su feudo para mantener el pulso por las plazas de acceso a la Liga de Campeones.

El equipo colchonero afronta el choque con el impulso anímico de su reciente victoria en la ida de los octavos de final de la Champions League frente al Tottenham. No obstante, la distancia con la cabeza de la clasificación sigue siendo considerable, situándose a nueve puntos del Real Madrid y a 13 del Barcelona. Por su parte, el cuadro dirigido por José Bordalás comparece en el coliseo del distrito de San Blas en la novena posición con 35 puntos, inmerso en una cerrada lucha con la Real Sociedad y el Athletic Club por escalar posiciones y acechar las plazas europeas.

Horario y dónde ver el Atlético de Madrid – Getafe

El encuentro se disputará a partir de las 16:15 horas en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Los aficionados que deseen seguir el partido en directo por televisión podrán hacerlo a través de los canales oficiales de los operadores con derechos de emisión:

Movistar Plus+ LaLiga : dial 54 en Movistar y dial 110 en Orange.

: dial 54 en Movistar y dial 110 en Orange. Movistar Plus+ LaLiga 2 : dial 57 en Movistar y dial 112 en Orange.

: dial 57 en Movistar y dial 112 en Orange. Movistar LaLiga HDR : dial 440 en Movistar y dial 111 en Orange.

: dial 440 en Movistar y dial 111 en Orange. LaLiga TV Bar: disponible para establecimientos públicos.

Bajas y balance histórico

En el apartado deportivo, Simeone tendrá que recomponer su centro del campo debido a las ausencias confirmadas de Rodrigo Mendoza y Pablo Barrios. En las filas azulonas, Bordalás no podrá contar con Kamara, mientras que la disponibilidad de Davinchi, Juanmi y Borja Mayoral permanece en duda hasta última hora.

El histórico de enfrentamientos favorece claramente al equipo del Metropolitano. En los 46 duelos previos entre ambas entidades en todas las competiciones, el Atlético de Madrid ha logrado la victoria en 31 ocasiones, por tan solo cinco triunfos del Getafe y 10 empates, una estadística que los visitantes intentarán romper para acercarse a la sexta plaza que actualmente ocupa el Celta.