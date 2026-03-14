El conjunto asturiano, colista de la categoría, recibe a un cuadro che que busca asentarse en la zona media en un duelo vital por la permanencia y la estabilidad

El estadio Carlos Tartiere se viste de gala este sábado, 14 de marzo, para albergar un duelo de necesidades opuestas en la jornada 28 de LaLiga EA Sports. El Real Oviedo recibe al Valencia CF en un encuentro donde los locales agotan sus opciones de supervivencia en la élite, mientras que los visitantes aspiran a certificar una temporada tranquila lejos de los puestos de peligro.

La situación para el equipo ovetense es crítica. Actualmente, el Real Oviedo ocupa la vigésima posición de la tabla con apenas 18 puntos. Con un balance de tres victorias, nueve empates y 15 derrotas, los azules necesitan hacer valer su condición de local para revertir una dinámica negativa tras haberse medido recientemente a rivales de la entidad del Espanyol y el Atlético de Madrid. Tras el choque de hoy, el calendario no dará tregua a los asturianos, que deberán afrontar compromisos ante el Levante y el Sevilla.

Horario y canales de televisión para ver el Real Oviedo – Valencia

El encuentro entre ovetenses y valencianistas está programado para hoy, sábado 14 de marzo, a las 18:30 horas. Los aficionados podrán seguir la retransmisión en directo a través de las siguientes plataformas:

DAZN LaLiga : Disponible en la aplicación de DAZN y en los diales correspondientes de Movistar y Orange.

: Disponible en la aplicación de DAZN y en los diales correspondientes de Movistar y Orange. DAZN España : Cobertura integral a través de su plataforma de streaming.

: Cobertura integral a través de su plataforma de streaming. LaLiga TV Bar: Canal destinado a establecimientos públicos y hostelería.

Un Valencia irregular frente al muro del Tartiere

El Valencia CF llega a la capital del Principado situado en la duodécima plaza con 32 puntos. El conjunto dirigido por la capital del Turia presenta un balance equilibrado de ocho victorias y ocho empates, aunque lastrado por 11 derrotas, la mayoría de ellas lejos de Mestalla (donde solo ha logrado dos triunfos en lo que va de curso). Tras puntuar ante el Deportivo Alavés y Osasuna en sus últimas comparecencias, el equipo che busca una victoria que le permita mirar hacia arriba antes de recibir al Sevilla en la próxima jornada.

Las estadísticas reflejan las dificultades de ambos conjuntos en las áreas. El Real Oviedo es el equipo menos realizador con solo 17 goles a favor, habiendo encajado 44. Por su parte, el Valencia ha anotado 30 tantos y ha recibido 41, mostrando una fragilidad defensiva que el Oviedo intentará aprovechar en su feudo, donde ha sumado dos de sus tres victorias totales esta temporada.