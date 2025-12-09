El dato adelantado del Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre sitúa la revalorización de las pensiones contributivas para el año 2026 en torno al 2,7%. Este incremento, que se aplicará a más de 10,3 millones de pensiones, garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados y establece una estimación clara para las cuantías máximas y mínimas.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el dato adelantado del IPC de noviembre, un indicador clave que permite estimar con gran precisión la subida que experimentarán las pensiones contributivas a partir de enero de 2026.

El mecanismo de revalorización, establecido por la Ley 20/2021, vincula la actualización de las pagas a la media interanual del IPC registrada entre diciembre del año anterior y noviembre del año vigente. Según este cálculo, la subida para el próximo ejercicio se situará en un aproximado 2,7%. Esta cifra se alinea con las previsiones de los principales organismos económicos, como FUNCAS, y, aunque no será una de las revalorizaciones más altas de los últimos años, asegura que los pensionistas no pierdan capacidad de compra.

Impacto en las pensiones contributivas

El aumento del 2,7% se aplicará a un total de 10,3 millones de pensiones contributivas, que incluyen jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad, beneficiando a unos 9,4 millones de personas.

La única excepción son las pensiones no contributivas, cuya subida depende de la decisión del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado y que en los últimos años han registrado incrementos superiores.

Año Subida de Pensiones Contexto 2022 2,5% 2023 8,5% 2024 3,8% 2025 2,8% 2026 (Estimado) 2,7%

Así quedan las cuantías máximas y mínimas

Con la revalorización estimada en el 2,7%, las pensiones mínimas y máximas tendrán las siguientes cuantías aproximadas:

Pensión Máxima: Además del 2,7% general, la pensión máxima tendrá un incremento adicional del 0,115%. Esto la situaría en unos 3.361 euros mensuales por catorce pagas, lo que implica una subida global de más de 1.200 euros al año respecto a los 3.267,6 euros actuales.

Pensión Mínima (con cónyuge a cargo): Se elevaría hasta rondar los 1.153 euros mensuales .

Se elevaría hasta rondar los . Pensión Mínima (sin cónyuge a cargo): La cuantía más baja se aproximaría a los 852 euros mensuales.

En términos anuales, las pensiones mínimas, que actualmente oscilan entre 11.620 y 15.786 euros, verán un aumento de entre 314 y 426 euros al año, traduciéndose en un incremento mensual de entre 22 y 30 euros por paga.

Cálculo de la subida individual

Para calcular la subida, los pensionistas deben tomar su cuantía anual actual, multiplicarla por el factor de revalorización (0,027) y sumar el resultado a su paga total. Por ejemplo, una pensión de 1.350 euros mensuales (18.900 euros al año) experimentaría un aumento de unos 510 euros anuales, lo que se traduce en aproximadamente 36 euros más al mes.

La cifra definitiva y oficial se conocerá el próximo 12 de diciembre, cuando el INE publique el dato cerrado del IPC de noviembre.