El filme de Óliver Laxe continúa su exitoso recorrido internacional al ser nominada a dos Globos de Oro en las categorías de Mejor Película Extranjera y Mejor Banda Sonora. El anuncio llega mientras la cinta se prepara para el corte final de los Premios Oscar, donde representa a España.

La película española ‘Sirat’, dirigida por el aclamado Óliver Laxe, ha sido una de las grandes protagonistas del anuncio de nominaciones a los Globos de Oro, logrando una doble candidatura en dos categorías de gran prestigio. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 11 de enero.

La cinta competirá por el premio a la Mejor Película Extranjera con Solo un accidente (Francia), Valor Sentimental (Noruega), El agente secreto (Brasil), No other choice (Corea del Sur) y La voz de Hind (Túnez). Además, ha sido nominada a la Mejor Banda Sonora, enfrentándose a títulos como Frankenstein, Sinners, Una batalla tras otra, Hamnet y F1.

Carrera internacional consolidada

La doble nominación a los Globos de Oro confirma el excelente momento que vive la producción española en el circuito internacional de premios.

Sirat ya fue seleccionada el pasado septiembre por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para representar al país en la categoría de Mejor Película Internacional en los Premios Oscar de Hollywood, cuya 98ª edición se celebrará en 2026. La lista corta de las 15 precandidatas se conocerá el próximo 16 de diciembre.

El filme también ha cosechado otros importantes reconocimientos:

Resultó ganadora del prestigioso Premio del Jurado en el Festival de Cannes .

. Cuenta con nueve nominaciones a los Premios del Cine Europeo .

. Acumula siete candidaturas a los Premios Feroz.

La película, protagonizada por Sergi López, narra la intensa búsqueda de un padre que, acompañado de su hijo pequeño, rastrea a su hija adolescente desaparecida hace meses en las raves de las montañas del sur de Marruecos.