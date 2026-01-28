El Ayuntamiento de Madrid ha activado puntos de reparto de sal en distintos puntos de las calles de los 21 distritos de la capital, con el objetivo de facilitar a los vecinos la preparación ante posibles heladas y condiciones invernales adversas.

La iniciativa estará a cargo de la Dirección General de Limpieza y Residuos y funcionará diariamente de 10:00 a 21:00 horas. Los vecinos podrán recoger hasta 20 kilos de sal por persona al día, según informó el Consistorio. Las ubicaciones exactas de los puntos de reparto se pueden consultar en la página web municipal y en las redes sociales del Ayuntamiento.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destacó en su cuenta de X que se han reforzado los servicios de mantenimiento y limpieza en la ciudad. Más de 5.600 operarios trabajan actualmente en distintas zonas para garantizar la seguridad y el tránsito durante los episodios de bajas temperaturas.

Con esta medida, el Ayuntamiento busca prevenir accidentes en calles y aceras, al tiempo que facilita a los ciudadanos los recursos necesarios para proteger sus hogares y desplazamientos durante el invierno.