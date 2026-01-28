Un video publicado por TNT en sus redes sociales ha generado preocupación y polémica al mostrar ratas dentro del Camp Nou, el emblemático estadio del FC Barcelona, poco antes del encuentro contra el Copenhague.

En las imágenes se puede ver a los roedores desplazándose por diferentes áreas del estadio, lo que ha despertado comentarios de aficionados y medios sobre las condiciones de higiene y mantenimiento del recinto deportivo.

Hasta el momento, el FC Barcelona no ha emitido un comunicado oficial sobre el video ni sobre posibles medidas para controlar la situación. Expertos en control de plagas señalan que espacios grandes y concurridos como estadios requieren inspecciones y limpieza constantes para evitar este tipo de incidentes.

El caso ha generado un debate en redes sociales sobre la imagen del club y la gestión de sus instalaciones, mientras algunos seguidores destacan la necesidad de reforzar los protocolos de higiene en uno de los estadios más icónicos del mundo.